В Таганроге в результате атаки ВСУ загорелись склады. По данным Astra, под ракетный удар попал завод «Атлант Аэро», где собирают беспилотники

ВСУ в ночь на 19 апреля нанесли удар по Ростовской области ракетами и беспилотниками, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В результате ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура, на территории складов начался пожар. Три человека пострадали.

Кроме того, украинский беспилотник уничтожили в Неклиновском районе Ростовской области. Информации о пострадавших и разрушениях в этом районе у властей нет.

Что за склады загорелись, губернатор не уточнил. Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в городе несколько объектов получили повреждения, а в районе завода имени Бериева изменили расписание движения общественного транспорта.

В Таганроге под удар попало предприятие «Атлант Аэро», к такому выводу пришло издание Astra, которое провело OSINT-анализ фото и видео пожара. Речь идет о заводе по разработке и производству беспилотников. На этом предприятии, отмечает издание, выпускают ударно-разведывательные дроны типа «Молния», а также комплектующие для беспилотника «Орион». Предприятие ранее уже подвергалось атакам: в январе и марте 2026 года.

О том, что в Таганроге под удар попал завод «Атлант Аэро», пишет также украинский мониторинговый телеграм-канал Supernova+ со ссылкой на фото и видео очевидцев.

Обновление. Генштаб ВСУ официально заявил, что украинские военные нанесли удар по заводу «Атлант Аэро». «Поражение этого предприятия снизит возможности противника по производству беспилотников и ослабит возможности российского агрессора наносить удары по гражданским объектам на территории Украины», — говорится в сообщении ведомства.

В Ейске Краснодарского края обломки беспилотников упали в районе морского порта, заявил оперативный штаб региона. Пострадавших, по данным властей, нет, в трех частных домах выбило окна.

Всего за ночь 19 апреля, отчиталось Минобороны РФ, российские ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваторией Азовского моря.

