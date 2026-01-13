ВСУ заявили, что нанесли ракетный удар по заводу «Атлант Аэро» в Таганроге, где собирают беспилотники

Силы обороны Украины в ночь на 13 января нанесли ракетный удар по предприятию «Атлант Аэро» в Таганроге Ростовской области, заявил Генштаб ВСУ.

Этот завод, отмечается в заявлении украинских военных, осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания российских ударно-разведывательных беспилотников типа «Молния», а также производит комплектующие к дронам «Орион».

В Генштабе подчеркнули, что удар по заводу был нанесен ракетами украинского производства. В результате атаки зафиксированы взрывы и пожар в районе производственных корпусов, утверждают в ВСУ. Масштаб ущерба уточняется.

«Поражение данного объекта снизит возможности противника по производству БПЛА и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины», — говорится в заявлении украинского Генштаба.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что ночью силы ПВО отразили воздушную атаку на Таганрог, уничтожив семь беспилотников. По словам чиновника, в ходе атаки в городе повреждены «промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили». Пострадавших нет, добавил Слюсарь.

Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что из-за падения беспилотников в городе введен локальный режим ЧС в отношении пяти объектов, получивших наибольшие повреждения: это два предприятия, два многоквартирных дома и одно учебное заведение.

Издание Astra со ссылкой на местных жителей писало, что удары в Таганроге, предположительно, наносились по заводу «Атлант Аэро» и авиаремонтному предприятию ТАНТК имени Бериева. Оба эти предприятия ВСУ уже атаковали в ноябре 2025 года.