ВСУ заявили, что атаковали нефтяной терминал в Новороссийске и Туапсинский НПЗ

Вооруженные силы Украины в ночь на 25 ноября нанесли удары реактивными беспилотниками и крылатыми ракетами по нефтяному терминалу «Шесхарис» в Новороссийске, а также Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, утверждает Генштаб ВСУ.

По данным украинских военных, на терминале в Новороссийске, который входит в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), поражены нефтяные стендеры (устройства налива и слива нефти в танкеры), а также пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400.

Кроме того, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в СБУ, поврежден большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы.

Пресс-служба КТК сообщила, что после ночной атаки беспилотников поврежден административный корпус морского терминала под Новороссийском. Из-за атаки компания приостанавливала грузовые операции у причалов.

Генштаб ВСУ также утверждает, что ночью украинские военные поразили авиаремонтный завод имени Бериева и предприятие «Атлант Аэро» по производству беспилотников «Молния» в Таганроге, а также вероятно — экспериментальный самолет А-60, находившийся на территории завода.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что в ходе ночной атаки ВСУ в Таганроге погибли три человека. В Новороссийске госпитализировали четырех человек с осколочными ранениями, сообщали местные власти.

Дроны ВСУ ранее уже атаковали Новороссийск и Туапсе осенью 2025 года. В сентябре украинская разведка утверждала, что парализовала работу нефтеналивных терминалов в портах Новороссийска и Туапсе. В ноябре, по данным Reuters, из порта Новороссийска также приостанавливался экспорт нефти после атаки беспилотников.

