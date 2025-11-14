Reuters: из порта Новороссийска после атаки дронов приостановлен экспорт нефти

Экспорт нефти из черноморского порта Новороссийска приостановлен после атаки украинских беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По информации агентства, «Транснефть» также приостановила поставки сырой нефти в сторону порта.

В компании от комментариев отказались.

Украинские дроны атаковали Новороссийск в ночь на 14 ноября. В оперштабе Краснодарского края сообщали, что в результате атаки повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» (управляется «Транснефтью»), там произошел пожар. В порту Новороссийска из-за падения обломков беспилотников повреждения зафиксированы на одном из гражданских судов. Пострадали три человека из экипажа корабля, их госпитализировали. По нескольким адресам в Новороссийске в результате атаки беспилотников повреждены жилые дома, пострадал один человек.

Обломки дрона также повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия, сообщал глава города Андрей Кравченко.

Телеграм-канал Astra на основе опубликованных в соцсетях фото и видео пришел к выводу, что в Новороссийске поражена воинская часть войск ПВО, на территории которой расположены системы С-400.

Читайте также

Война Тысяча триста шестнадцатый день. Последствия атак беспилотников: в России остановлены НПЗ, вырабатывающие более трети нефтепродуктов. На фронте могут появиться кавалерийские отряды

Читайте также

Война Тысяча триста шестнадцатый день. Последствия атак беспилотников: в России остановлены НПЗ, вырабатывающие более трети нефтепродуктов. На фронте могут появиться кавалерийские отряды