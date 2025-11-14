Украинские дроны атаковали Новороссийск. Повреждены нефтебаза, гражданское судно и жилые дома

В Новороссийске в результате атаки украинских беспилотников повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Повреждения также получили «береговые сооружения». В оперштабе заявили, что после падения обломков дронов на нефтебазе произошел пожар, он уже ликвидирован. В порту Новороссийска из-за падения обломком беспилотников повреждения зафиксированы на одном из гражданских судов. Пострадали три человека из экипажа корабля, их госпитализировали.

По нескольким адресам в Новороссийске в результате атаки беспилотников повреждены жилые дома. В одном из домов фрагменты дрона попали в квартиру на четвертом этаже, еще в нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина, его госпитализировали. По данным оперштаба, также повреждены пятиэтажный, 15-этажный и 16-этажный жилые дома. Там пострадавших нет.

Осторожно, на видео есть мат

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили 216 украинских беспилотников, большинство из которых уничтожены над Краснодарским краем (66), Саратовской областью (45) и аннексированным Крымом (19).

Глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в результате удара есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. Других подробностей он не сообщил. Astra со ссылкой на местные паблики пишет, что под атаку попал нефтеперерабатывающий завод.

Перевалочный комплекс «Шесхарис» (им управляет «Транснефть») — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Он используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также для поставок на заводы Краснодарского края.