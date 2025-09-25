Украинская разведка утверждает, что парализовала работу нефтеналивных терминалов в портах Новороссийска и Туапсе

Атаку на порты Новороссийска и Туапсе 24 сентября осуществили морские дроны Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщают Hromadske и «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседники изданий утверждают, что в результате атаки была парализована работа нефтеналивного комплекса «Транснефти» и терминала Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска. По данным ГУР, на этих объектах в том числе загружают нефтью танкеры «теневого флота» России.

Также морские дроны взорвали нефтеналивной пирс в порту Туапсе, заявили источники в украинской разведке.

По их словам, указанные пункты перевалки российской нефти в сумме способны экспортировать два миллиона баррелей сырья в день.

Власти Краснодарского края заявляли, что 24 сентября в ходе воздушной и морской атаки дронов ВСУ в Новороссийске были повреждены семь домов в центре города, в том числе гостиница и офис Каспийского трубопроводного консорциума. Погибли два человека, еще 12 получили ранения. В Туапсе в результате атаки ВСУ ранены два человека.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что из-за атаки дронов терминал Каспийского трубопроводного консорциума и перевалочный комплекс «Шесхарис», которым управляет «Транснефть», действительно остановили погрузку нефти на танкеры в порту Новороссийска. При этом представитель КТК заявлял, что это стандартная процедура при угрозе атаки дронов.

