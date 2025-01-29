Войска РФ применяют для ударов по Харькову новые дроны «Молния». Они сделаны из «некой субстанции и палок», но несут несколько килограммов взрывчатки Фотографии последствий этих атак

Российские войска в январе несколько раз использовали для ударов по Харькову новые дроны «Молния», считают эксперты. Такие беспилотники, говорил в подкасте «Русской службы Би-би-си» украинский военный эксперт Сергей Морфинов, способны нести до семи килограммов взрывчатки, при этом дешевы в производстве. «Российские инженеры нашли хороший баланс цена-эффективность», — признал он. Такие дроны делают из «некой субстанции и палок», при этом «оно летит — и летит на 30 километров», говорил Морфинов, а стоит значительно дешевле «Шахедов» и «Ланцетов». «Молнии», по данным украинских СМИ, с начала 2025 года использовали для ударов по Харькову как минимум три раза. «Медуза» публикует фотографии последствий атак, в которых, как утверждается, использовали, в числе прочих, новые дроны.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

28 января в Харькове в результате атаки российских дронов на одном из предприятий произошел пожар, площадь которого достигала 1,5 тысячи квадратных метров Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Здание в Харькове, поврежденное в результате атаки беспилотников 28 января Yevhen Titov / NurPhoto / Getty Images

Пожар на промышленном предприятии после удара дронов по Харькову 28 января Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Житель Харькова на фоне горящего объекта энергетической инфраструктуры в Харькове после атаки дронов с использованием «Молний» 25 января Ivan Samoilov / Global Images Ukraine / Getty Images

Поврежденный во время атаки дронов жилой дом в Харькове. 20 января Carl Court / Getty Images

21 января глава Харькова Игорь Терехов говорил , что войска РФ, вероятно, использовали «Молнии» для удара по жилой застройке в Шевченковском районе города Carl Court / Getty Images