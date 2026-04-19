Войска РФ атаковали беспилотниками Чернигов. Погиб подросток

Российские военные в ночь на 19 апреля нанесли массированный удар беспилотниками по Чернигову, сообщил глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус.

По его словам, в городе зафиксировали значительные разрушения: повреждены лицей и частные дома. Есть попадания на территории промышленного объекта, а также одного из медучреждений, которое было разрушено еще в начале войны. На местах попаданий произошли пожары.

В результате атаки погиб 16-летний юноша. Его тело нашли при разборе завалов. Еще четыре человека получили ранения.

В ночь на 19 апреля ВС РФ, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, запустили территориям Украины 236 беспилотников, в том числе ударных. ВСУ заявили, что к утру сбили 203 дрона, еще 32 упали на 18 локациях.

Война 1515-й день. Украинские дроны вновь атакуют российскую нефтяную промышленность

