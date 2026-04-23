Евросоюз ввел санкции против МФТИ, «Башнефти», рэпера Тимати и директора Эрмитажа Пиотровского

Евросоюз ввел санкции против российского исполнителя Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), сообщается в журнале ЕС 23 апреля.

В сообщении сказано, что Тимати «поддерживает агрессивную войну России против Украины, распространяя пропагандистские материалы Кремля и символы так называемой „специальной военной операции“», а также заявляет, что лично готов сражаться против Украины. Кроме того, он поддерживает аннексию Крыма и политику Владимира Путина.

Кроме того, под персональные санкции блока попал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По заявлению ЕС, он считается близким соратником Путина, активно поддерживает вторжение России в Украину и несанкционированные археологические раскопки в Крыму.

Также в списке оказался начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Ртищев. В заявлении ЕС утверждается, что войска, которыми командует Ртищев, «систематически применяют химическое оружие против Украины».

В санкционный список также вошли нефтяные компании «Башнефть» и «Славнефть», Туапсинский, Комсомольский, Ачинский НПЗ, а также дочерние структуры «Газпрома» и «Лукойла». Также под санкции попали Московский физико-технический институт (МФТИ), WB Банк и банк «Русский стандарт».

Евросоюз 23 апреля утвердил 20-й пакет санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Первоначально ЕС планировал ввести его в четвертую годовщину войны, 24 февраля, но из-за позиции Венгрии не смог этого сделать. Блок смог утвердить санкционный пакет только после того, как Украина наладила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», прерванный в январе.

Война 1520-й день. ЕС выделил Украине 90-миллиардный кредит — спустя пять месяцев после того, как пообещал. 20-й пакет санкций против России тоже одобрен

