«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Украинские военные сегодня ночью нанесли удар беспилотниками по нефтеналивной инфраструктуре порта Туапсе. В результате атаки, как утверждают в оперштабе Краснодарского края, никто не пострадал. В порту из-за падения обломков беспилотников начался сильный пожар. В течение нескольких часов, судя по спутниковым снимкам, дым от него распространился как минимум на 140 километров.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил в телеграме, что власти «для безопасности» начали эвакуацию жителей домов, находящихся рядом с терминалом. Их временно разместят в здании одной из школ. Как пишет местное издание «Кубань Информ», во всех школах города сегодня отменили занятия, в детских садах работают только дежурные группы.

При этом фактически никакой официальной оперативной информации ни о ходе тушения пожара, ни об экологической обстановке в городе нет. В телеграм-канале Кондратьева сегодня с утра вышел только один, уже упомянутый пост, в котором говорилось о самом факте налета дронов и об эвакуации жителей.

Оперативный штаб региона репостнул это сообщение и после этого не давал никаких обновлений о ситуации. Глава Туапсе Сергей Бойко, помимо репоста сообщения Кондратьева, опубликовал призыв к эвакуации для жителей близлежащих улиц. Местный Роспотребнадзор выложил памятку с рекомендациями, что делать «в связи с возгоранием и имеющимися рисками». Это краткий набор базовых советов: не открывать окна, стараться не выходить на улицу, чаще проводить влажную уборку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для прессы также фактически отказался говорить что-либо о происходящем в Туапсе, отметив, что «любая информация о местах поражения в результате ударов киевского режима — закрытая». «На должном уровне принимаются меры по ликвидации последствий», — сказал представитель Кремля, никак не конкретизировав свои слова.

При этом, по свидетельствам очевидцев, экологическая ситуация в городе критическая. Корреспондент издания «Кедр» Анастасия Троянова сообщила, что в реке Туапсе видны черные потоки, которые резко отличаются от цвета воды и похожи на нефтепродукты.

Ночь была страшная. Сейчас над городом стоят огромные черные столбы дыма. Пахнет гарью. При этом люди в основном ходят без респираторов или в простых медицинских масках. Говорят, что принюхались и не чувствуют запаха: это очень опасно, потому что так можно отравиться. Помогает ветер: он немного развеивает дым. Но как человек, который находится здесь три дня, могу сказать, что у меня уже кашель и конъюнктивит.

Вскоре после этой публикации Троянова перестала выходить на связь — до этого она лишь успела рассказать редакции, что ее удерживает неизвестный мужчина в штатском. Позже журналистка нашлась в отделении полиции — там заявили, что с ней «проводят беседу».

Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ в Туапсе, отметив, что он был нанесен «в рамках снижения военно-экономического потенциала» России. В ведомстве утверждают, что завод «задействован в обеспечении оккупационной армии России на территории Украины».

Это уже третья за месяц атака Украины на Туапсе, приведшая к пожару в порту и серьезным экологическим последствиям. Первые два налета произошли 16 и 20 апреля, оба раза помимо инфраструктуры в порту дроны били по гражданским зданиям. Жертвами этих атак стали три человека, в том числе два ребенка, десять получили ранения.

Первый пожар в порту тушили трое суток, после него в Черном море обнаружили нефтяное пятно площадью около 10 тысяч квадратных метров. Второй пожар тушили почти пять дней. За это время в городе резко ухудшилось качество воздуха и выпали «нефтяные» дожди.

Жители города публиковали фотографии домашних животных в саже и черных луж на улицах. Они жаловались, что власти практически не сообщают информации о развитии ситуации, в частности, о содержании вредных веществ в воздухе.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Егор (Казань). В начале войны был страх. Потом его сменила тревога. Потом апатия.

Сейчас на смену пришел гнев. На самом деле, гнев был всегда, но страх, тревога и апатия как-то заслоняли его. Больше не заслоняют — теперь мне ничего не мешает злиться.

Я злюсь на людей (в том числе близких), которые войну поддерживают или оправдывают до сих пор — на пятом, сука, году. Я злюсь на себя за то, что понятия не имею, что с этим делать.

Я злюсь на оппозиционеров (политиков и СМИ, в том числе на «Медузу») за то, что они не дают мне ничего, кроме отчаяния. Я злюсь на друзей, которые уехали воевать и погибли. И, конечно, я злюсь на Путина и его клевретов, которые развязали и продолжают все это вопреки всякому здравому смыслу.

Больше всего я боюсь даже не мобилизации (с ней я хотя бы представляю, как бороться), а того, что война закончится — и ничего не поменяется. Мои родные будут говорить про «удар в спину», запреты станут еще страшнее, сделать будет ничего нельзя, а я по-прежнему буду не знать, как мне строить свою жизнь.

Говорят, гнев полезней, чем отчаяние. Что ж, по крайней мере, сейчас я ощущаю себя живым, а не ходячим трупом, как было последние четыре года.

О чем мы писали накануне

Война 1524-й день. Минобороны РФ отрицает, что принуждает студентов идти на войну. В это же время в Уфе: студентам предлагают отправить на войну «знакомого, друга, брата»

О чем мы писали накануне

Война 1524-й день. Минобороны РФ отрицает, что принуждает студентов идти на войну. В это же время в Уфе: студентам предлагают отправить на войну «знакомого, друга, брата»

