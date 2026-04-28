В Туапсе задержали журналистку «Кедра» Анастасию Троянову. Она готовила репортаж об экологической катастрофе в городе

Обновление. В ОМВД по Туапсинскому району редакции «Кедра» сообщили, что корреспондент издания Анастасия Троянова находится у них. По словам сотрудников полиции, с журналисткой проводят беседу.

Журналистка издания «Кедр» Анастасия Троянова пропала в Туапсе, где она готовила репортаж об экологических последствиях атаки беспилотников на город, сообщили ее коллеги.

Троянова перестала выходить на связь с редакцией около 8:37 28 апреля. Перед этим она успела сообщить в телефонном разговоре с редакцией, что ее удерживает мужчина в штатском, в кепке с надписью «М 24», похожей на логотип телеканала «Москва 24». При этом в редакции телеканала «Кедру» сообщили, что его представители сейчас не работают в Туапсе.

Сейчас телефон Трояновой выключен, где находится журналистка, неизвестно. Ее коллегам из «Кедра» не удалось дозвониться до отделов полиции в Туапсе, чтобы узнать о возможном задержании Трояновой. Редакция подала заявление в полицию о похищении.

В ночь на 28 апреля в Туапсе из-за падения обломков украинских беспилотников произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. В городе, как сообщила журналистка «Кедра» Анастасия Троянова, над городом стоят «огромные черные столбы дыма». В городе эвакуируют жителей домов, которые находятся рядом с горящим НПЗ.

Это третий пожар на комплексе НПЗ Туапсе с середины апреля. Предыдущие тушили несколько дней. В городе наступила экологическая катастрофа — выпали «нефтяные дожди», в реке и море нашли разливы нефтепродуктов.

