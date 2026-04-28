Журналистку «Кедра» Анастасию Троянову отпустили из полиции Туапсе

Журналистку «Кедра» Анастасию Троянову, задержанную в Туапсе, отпустили из полиции после беседы. Она провела в отделении около пяти часов, сообщает редакция издания.

Троянову, которая готовит репортаж об экологических последствиях атак украинских беспилотников на город, задержали утром 28 апреля. Она успела сообщить коллегам, что ее удерживает мужчина в штатском, и после этого перестала выходить на связь. Позже стало известно, что Троянова находится в отделе МВД по Туапсинскому району.

После того, как журналистку отпустили, она рассказала, что схвативший ее мужчина оказался «инициативным местным жителем». «Ему не понравилось, что я фотографирую. Мимо как раз ехали полицейские и остановились разобраться. Меня посадили в полицейскую машину и отвезли в отделение, забрали только меня. Беседовали вежливо, но интересовались моей работой. Как я поняла, сейчас во всем Туапсе ищут людей, которые постят в соцсетях съемки пожара», — сообщила Троянова.

В Туапсе в ночь на 28 апреля произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Согласно сообщению властей, там упали обломки украинских беспилотников. Жителей домов, которые находятся рядом с горящим НПЗ, эвакуировали.

Это третья атака на НПЗ и морской терминал в Туапсе за последние две недели. После первых двух ударов на заводе тоже начинались пожары. Их тушили несколько дней. При этом в городе выпали «нефтяные дожди», а в реке и море нашли разливы нефтепродуктов.

что происходит в туапсе

Война 1525-й день. Третья за месяц атака дронов на Туапсе: в порту — сильный пожар, в городе — дым и гарь. Власти фактически молчат — но при этом начали эвакуацию