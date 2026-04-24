Дым от пожара на морском терминале в Туапсе, 21 апреля 2026 года

Пожар на морском терминале в Туапсе продолжается уже четыре дня. К утру 24 апреля оперативный штаб Краснодарского края отчитался, что пожарным удалось локализовать возгорание и ликвидировать открытое горение. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются, добавили в оперштабе, в них участвуют 276 человек и 77 единиц техники.

Нефтеналивной терминал в порту Туапсе загорелся в ночь на 20 апреля после удара украинских беспилотников. Генштаб ВСУ после атаки заявил, что целью беспилотников был Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который образует единый производственный комплекс с морским терминалом.

Из-за сильного пожара в городе резко ухудшилось качество воздуха, выпали «нефтяные» дожди. Жители Туапсе публиковали фотографии домашних животных в саже и черных луж на улицах.

Специалисты Роспотребнадзора, по сообщению властей, начали вести мониторинг качества воздуха «в районе жилой застройки» еще 20 апреля. Оперштаб заявил, что ведомство не обнаружило превышения нормы концентрация вредных веществ. Сам Роспотребнадзор при этом опубликовал памятку «для граждан в зоне возгорания». Жителей призывали не открывать окна и постараться не выходить из дома, а в случае необходимости использовать на улице маски и респираторы.

Несмотря на то, что власти еще в первый день пожара пообещали проводить замеры «трижды в день», следующие результаты мониторинга они опубликовали только 22 апреля после «нефтяных» дождей. Оперштаб заявил, что, по данным на вечер 21 апреля, в воздухе в районе микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично Центрального района обнаружили превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи «в два-три раза». «Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания», — добавили чиновники.

С тех пор новых данных власти не публиковали. Зато 24 апреля отчитались, что в центре Туапсе началась «уборка улиц от последствий пожара на нефтекомплексе». Отдельно чиновники подчеркнули, что работы проводят «без применения химикатов, чтобы не навредить окружающей среде». Каким образом городские службы уберут следы сгоревшей нефти, для ликвидации которых необходимы растворители, неясно, отмечают «Важные истории».

Местные жители, как писало «Агентство», жаловались, что власти практически ничего не сообщают о ситуации и не отменяют занятия в школах. Например, одна из жительниц Туапсе показала фото, на которых видно руки ребенка в черных точках: «Не возникает мысли, что можно и на удаленку детей пока перевести?» — написала она. В трех школах города, заявили в местном управлении образования, ученики могут не посещать занятия «по заявлению родителей». При этом в городе остаются закрытыми два детсада и одна школа, прекратившие работу после предыдущей атаки беспилотников на город 16 апреля. Также закрыт торговый центр «Красная площадь», который находится примерно в трех километрах от порта.

Отдельное возмущение и насмешки, в том числе у Z-блогеров, вызвала неуместная публикация Туапсинской межрайонной прокуратуры. 22 апреля ведомство отчиталось, что сотрудники «приняли участие в озеленении города». На опубликованных снимках работники прокуратуры стояли у клумб с посаженными деревьями на фоне черного дыма. Позже эти фото удалили.

Во второй половине апреля ВСУ дважды наносили удары по порту Туапсе, на территории которого находится нефтеперерабатывающий завод, образующий единый производственный комплекс с морским терминалом. После атаки беспилотников в ночь на 16 апреля терминал также загорелся, пожар удалось полностью ликвидировать только накануне новой атаки.

После первой волны ударов в городе обнаружили разлив нефтепродуктов в реке Туапсе, а также в Черное море неподалеку от порта. Чтобы не допустить дальнейшего распространения загрязнения, власти установили боновые заграждения и специальные устройства для сбора нефтепродуктов. Однако 24 апреля на фоне проливных дождей «произошел перелив» нефтепродуктов через заграждения, они попали в акваторию и на берег моря.

При уборке мазута администрация Туапсе засыпала городской пляж свежей галькой, рассказали «Важным историям» экологи, наблюдающие за ситуацией в городе. Собеседники издания заявили, что таким образом власти «скрыли» следы мазута, который местные жители все еще замечают у воды.

Последние недели ВСУ интенсивно бьют по российским нефтяным портам. Но доходы Кремля от продажи нефти только растут Почему так происходит? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)

зачем ВСУ бьют по российским нефтяным портам

Последние недели ВСУ интенсивно бьют по российским нефтяным портам. Но доходы Кремля от продажи нефти только растут Почему так происходит? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)