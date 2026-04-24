Открытое горение на морском терминале в Туапсе ликвидировано, объявил оперштаб Краснодарского края

На морском терминале в Туапсе локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение, объявил оперштаб Краснодарского края.

Работы по полной ликвидации пожара продолжаются, добавили в оперштабе, в них участвуют 276 человек и 77 единиц техники.

Нефтеналивной терминал в порту Туапсе загорелся в ночь на 20 апреля после удара украинских беспилотников. Из-за сильного пожара в городе резко ухудшилось качество воздуха, выпали «нефтяные дожди». При этом местные жители, как отмечало «Агентство», сообщали, что власти практически ничего не сообщают о ситуации и не отменили занятия в школах.

Лишь на третьи сутки оперштаб признал, что в Туапсе в воздух «поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях». Жителям некоторых микрорайонов города посоветовали ограничить свое пребывание на открытом воздухе и не открывать окна.

Дроны во второй половине апреля дважды наносили удары по порту Туапсе, на территории которого находится нефтеперерабатывающий завод, образующий единый производственный комплекс с морским терминалом. После атаки беспилотников в ночь на 16 апреля терминал также загорелся, пожар удалось полностью ликвидировать лишь днем 20 апреля. Из-за удара дронов в море и реку Туапсе попали нефтепродукты.

20 апреля оперштаб сообщал, что на реке установлены 750 метров боновых заграждений и специальные устройства для сбора нефтепродуктов. Однако 24 апреля, уже после второго пожара, местные жители написали в соцсетях, что «защитные сооружения вот-вот не выдержат», утверждая, что нефтепродукты убирают лопатами четыре человека, а «от администрации никакой помощи».

