Власти Краснодарского края признали, что третьи сутки тушат пожар в Туапсе. Жителям посоветовали не открывать окна и пореже выходить на улицу

В Туапсе из-за сильного пожара на морском терминале, начавшегося еще три дня назад после атаки украинских беспилотников, сильно ухудшилось качество воздуха, признали в оперштабе Краснодарского края.

В предупреждении для жителей говорится, что в атмосферу «поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях». По данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в некоторых микрорайонах было отмечено превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в 2–3 раза, заявили в оперштабе.

Жителям ряда микрорайонов посоветовали ограничить свое пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, чаще проводить влажную уборку в помещениях, а на улице при необходимости носить маски. Кроме того, жителям рекомендуется отказаться от контактных линз в пользу очков, промывать нос, глаза и горло и не курить.

В оперштабе пообещали, что ситуация нормализуется, «как только завершится тушение возгорания».

Нефтеналивной терминал в порту Туапсе был атакован украинскими беспилотниками в ночь на 20 апреля. Генштаб ВСУ заявил, что целью беспилотников был Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который образует единый производственный комплекс с морским терминалом. После атаки начался сильный пожар, его тушат уже третьи сутки. В городе выпали «нефтяные дожди». Местные жители, как отмечало «Агентство», жаловались, что власти практически ничего не сообщают о ситуации и не отменили занятия в школах. Вместо этого 22 апреля прокуратура Краснодарского края отчиталась, что сотрудники «приняли участие в озеленении города». На опубликованном фото работники прокуратуры стояли у клумбы на фоне черного дыма за их спинами. Позже это фото было удалено.

