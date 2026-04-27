Война 1524-й день. Минобороны РФ отрицает, что принуждает студентов идти на войну. В это же время в Уфе: студентам предлагают отправить на войну «знакомого, друга, брата»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Министерство обороны РФ отрицает, что принуждает студентов российских вузов и колледжей становиться операторами беспилотников. Об этом 27 апреля заявил заместитель министра обороны — начальник главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

«В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в у нас нет», — сказал Горемыкин на межведомственном совещании в Минобороны (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что с теми, кто вступает в войска беспилотных систем, заключают контракт на один год, а на командирах и кадровых органах лежит ответственность «за своевременное увольнение».

Замминистра обороны добавил, что до конца апреля ведомство примет приказ, запрещающий переводить военных из войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части. Виктор Горемыкин выступил с таким заявлением на фоне слухов о том, что операторов дронов могут перенаправить в штурмовые группы.

Министерство обороны РФ с конца 2025 года агитирует неуспевающих студентов идти служить в войска беспилотных систем, созданные в ноябре. По состоянию на середину марта, подсчитало издание «Гроза», на службу в беспилотных войсках агитировали почти в 200 вузах и колледжах России.

Как писали «Важные истории», среди студентов ищут в том числе выпускников курсов по управлению БПЛА, причем некоторые вузы вынуждают студентов идти на такие курсы, угрожая, что им не выдадут дипломы (так, например, случилось в МГТУ имени Баумана).

Один из последних примеров вербовки — в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, сообщает «Гроза». В одном из студенческих чатов появилось такое сообщение: «Если ваш знакомый, друг, брат или другой любой человек, которого вы знаете, захочет заключить контракт, то они могут это сделать с помощью нашего университета!!! Его примут или на доп образование или на должность».

Во время вербовки в вузах обычно обещают, что служба продлится год, но правозащитники предупреждают: завербованные могут остаться в войсках до конца войны. В самих войсках беспилотных систем тоже говорили, что не обязаны увольнять завербованных студентов после года службы — это возможно «в исключительных случаях».

Всего министерство планирует в 2026 году набрать почти 80 тысяч человек в войска беспилотных систем, сообщили в марте «Важные истории», ссылаясь на документ Минобороны, который появился в открытом доступе в конце 2025 года.

«Служба на один год — это обман. Все контракты — бессрочные» Студентов по всей России заманивают в беспилотные войска — всего на год и за большие деньги. Вот как проходит эта агитация и почему нельзя ей верить

Война в фотографиях. Кладбища в самопровозглашенной ДНР

Кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем. На фото показан участок, где похоронены мирные жители, погибшие в ходе войны. 19 апреля 2026 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем, 19 апреля 2026 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Могила российского военного, погибшего в ходе войны, на кладбище на окраине Донецка, 19 апреля 2026 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Яна (средний город России). Я никогда не забуду 24.02.2022. День, когда я была в отпуске в небольшом европейском городе. Я сидела в уже открывшемся летнем кафе, пила местное вино и плакала. Слушала песню Игоря Талькова «Я вернусь». Но я вернулась гораздо раньше, чем в страну «не дураков, а гениев», а именно через три дня, вышла на работу и снова надела китель с погонами.

Я думала тогда, что дело чести — уволиться и уехать. Но что-то шевельнулось во мне, и пришло осознание, что в любой системе и любом коллективе, если в нем есть критически настроенные нелояльные люди, которые не боятся высказывать свое «нет» и идти против ветра, смею надеяться, хорошие люди (к которым конечно же хочется относить и себя), это оставляет шанс на изменение мира вокруг к лучшему.

Пятый год пошел, и я вижу вокруг себя, даже среди бывших провоенно настроенных людей, серые вытянувшиеся лица, разочарованные, потрясенные, изменившиеся. Несколько человек независимо от меня (не смею претендовать на то, что повлияла на это) кардинально поменяли свои политические взгляды и стали критиковать власть, ругать Путина и войну.

Я хочу сказать, что те, кто работает в правоохранительных органах, — это не враги, не выродки и не безнадежные люди. Перестаньте, пожалуйста, делить мир на черное и белое! Не нужно навешивать штампы, не упрощайте людей, пожалуйста!

Многие из нас работают чтобы сохранить тонкую паутину порядка, которая нужна будет и будущему, новому государству, которое, надеюсь, будет процветать после краха действующей власти. Никуда не делись ни убийцы, ни насильники, ни мошенники. А когда с войны вернутся глубоко травмированные на ней люди — у нас прибавится работы.

Давайте вместе верить, что у нас у всех есть будущее. Давайте будем солидарны друг с другом. Давайте не будем плодить ненависть на почве социальной и профессиональной принадлежности. Нам еще эту страну восстанавливать и делать жизнеспособной.

Будем жить.

Война 1523-й день. Одна из крупнейших атак украинских беспилотников на Севастополь: СБУ утверждает, что в порту повреждены три российских военных корабля

