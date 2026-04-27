У российского министерства обороны нет планов принуждать студентов заключать контракты для участия в войне в составе войск беспилотных систем. Об этом заявил заместитель министра обороны — начальник главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин.

«В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в у нас нет», — сказал Горемыкин на совещании с участием Минобрнауки, Минпросвещения и руководителей вузов (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, Минобороны вводит прямой запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия. Такие указания направят в войска до конца 2026 года.

«Указаниями предписаны запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части, использование военнослужащих войск беспилотных систем только по прямому предназначению, строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему», — заявил замминистра.

Как утверждает Горемыкин, «с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год».

О том, что студентов начали вербовать для заключения контрактов с Минобороны и отправки на войну в Украине, стало известно в конце 2025 года. В основном студентов вербуют в беспилотные войска. По информации «Важных историй», Минобороны РФ до конца 2026 года планирует набрать 78,8 тысячи человек в войска беспилотных систем. При этом 58 тысяч человек должны набрать из студентов, выпускников курсов по управлению БПЛА, бывших военнослужащих авиационных частей и «граждан женского пола» с соответствующей подготовкой.

Издание Faridaily писало, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на встрече с ректорами крупнейших российских вузов, которая проходила в начале 2026 года, сообщил, что контракт с Минобороны должны заключить не менее 2% студентов. Согласно данным за 2025 год, в российских вузах обучались 2,2 миллиона мужчин. В случае выполнения вузами требования властей контракты с Минобороны заключат 44 тысячи человек.

Читайте также

«Служба на один год — это обман. Все контракты — бессрочные» Студентов по всей России заманивают в беспилотные войска — всего на год и за большие деньги. Вот как проходит эта агитация и почему нельзя ей верить

Читайте также

