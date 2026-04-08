Минобороны РФ подтвердило, что не обязано увольнять студентов, завербовавшихся в беспилотные войска, после года службы

Командиры имеют право увольнять военнослужащих по контракту из войск беспилотных систем, но не обязаны делать это, такой вывод сделал руководитель юридического отдела «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга из ответа представителя Минобороны РФ на обращение правозащитника.

В своем телеграм-канале Клыга опубликовал письмо ведомства в ответ на его запрос о сроке действия военного контракта в войсках БПЛА, который вузы и колледжи предлагают заключать студентам.

В документе врио начальника войск беспилотных систем А. Питиримов сообщает, что такой контракт действительно заключается на год. Но при этом он «отличается от контракта, заключенного для прохождения военной службы, возможностью увольнения с нее в период мобилизации, военного положения и в военное время».

В своем ответе Питиримов ссылается на подпункт секретного указа президента от 3 августа 2023 года. Его не публиковали в открытом доступе, но снимки документа распространили в телеграме. В нем говорится, что «решения об увольнении с военной службы <…> принимаются в исключительных случаях».

Документ также устанавливает, что увольнение военнослужащего — это право, а не обязанность командования, подчеркивает правозащитник.

«Что это означает на практике? Военнослужащие в войсках беспилотных систем столкнутся с той же ситуацией, что и все другие военнослужащие: они будут подавать рапорты на увольнение и пытаться доказать наличие „исключительных обстоятельств“. При этом отказы в увольнении будут признаваться законными», — считает Клыга.

По его словам, судебная практика и опыт военных юристов подтверждают именно такую интерпретацию этого указа.

Кроме того, контракт с войсками БПЛА, говорится в письме представителя Минобороны, не имеет ничего общего с добровольческим контрактом. То есть это обычный военный контракт, приходит к выводу правозащитник.

О том, что студентов начали вербовать для заключения контрактов с Минобороны и отправки на войну в Украине, стало известно в конце 2025 года. Среди прочего им обещают льготы и службу на один год в беспилотных войсках, хотя правозащитники предупреждают, что вербовщики не могут этого гарантировать.

Кроме того, вузы ужесточают правила отчисления, чтобы, как полагают сами студенты, подтолкнуть их к заключению контракта. О такой ситуации в Российском технологическом университете (МИРЭА) писали «Осторожно, новости».

Российские власти поставили перед вузами план по набору контрактников на войну — 2% от числа студентов, сообщало 1 апреля издание Faridaily. По информации «Важных историй», Минобороны РФ до конца 2026 года планирует набрать 78,8 тысячи человек в войска беспилотных систем.

как студентов вербуют на войну

«Служба на один год — это обман. Все контракты — бессрочные» Студентов по всей России заманивают в беспилотные войска — всего на год и за большие деньги. Вот как проходит эта агитация и почему нельзя ей верить

как студентов вербуют на войну

«Служба на один год — это обман. Все контракты — бессрочные» Студентов по всей России заманивают в беспилотные войска — всего на год и за большие деньги. Вот как проходит эта агитация и почему нельзя ей верить