В МИРЭА ужесточили правила отчисления. Студенты считают, что таким образом руководство университета хочет набрать больше контрактников

В Российском технологическом университете (МИРЭА) поменяли правила отчисления студентов. Теперь, рассказали «Осторожно, новости» учащиеся в вузе, отчислять собираются тех, у кого есть хотя бы один долг по учебе. Ранее, отмечает телеграм-канал, из МИРЭА отчисляли студентов с пятью и более «хвостами». Закрыть долги по учебе студенты должны до 15 апреля.

По словам студентов, новые правила, о которых им рассказали в учебном отделе, появились после «активной агитации» в пользу службы в беспилотных войсках для студентов, у которых есть долги.

«По факту, студентов-платников в МИРЭА после такого почти не останется и отчислить их хотят максимально тихо и незаметно для них самих, скорее всего, далее направив отчисленных на подписание контракта, ведь все контакты и имена должников в последние месяцы очень активно собирались», — рассказали телеграм-каналу студенты.

Издание Faridaily 1 апреля сообщило, что власти поставили перед российскими вузами план по набору контрактников на войну — 2% от числа студентов. До этого «Важные истории» писали, что Минобороны РФ до конца 2026 года планирует набрать 78,8 тысячи человек в войска беспилотных систем, в том числе студентов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого журналисты попросили прокомментировать сообщения о вербовке студентов на войну, заявил, что ему ничего об этом неизвестно. При этом он признал, что в России идет кампания по набору в «новые войска», не уточняя, что речь идет о войсках беспилотных систем.

Как студентов вербуют на войну

«Служба на один год — это обман. Все контракты — бессрочные» Студентов по всей России заманивают в беспилотные войска — всего на год и за большие деньги. Вот как проходит эта агитация и почему нельзя ей верить

