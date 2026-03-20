Студентов Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана обязали посещать Центр компетенций беспилотных авиационных систем в рамках преддипломной практики, угрожая не выдать дипломы. Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на письмо для старост от руководства вуза.

В центре БПЛА приглашают всех учащихся-мужчин, независимо от темы их дипломных работ.

Это является обязательной частью преддипломной практики, без этого ее им не считают, пишет издание. «Приехать нужно только один раз на два часа с 15 до 17 часов», — говорится в письме от преподавателей одной из кафедр университета.

Центр компетенций беспилотных авиационных систем появился в вузе в 2023 году. В нем есть три лаборатории — проектирования беспилотных авиационных систем, их производства и эксплуатации. «Лаборатории центра подразумевают полный цикл жизни беспилотных авиационных систем от разработки и производства до эксплуатации», — говорится на сайте вуза.

По информации «Важных историй», Минобороны РФ до конца 2026 года планирует набрать 78,8 тысячи человек в войска беспилотных систем. Вербовать студентов в беспилотные войска начали в декабре прошлого года.

«Служба на один год — это обман. Все контракты — бессрочные» Студентов по всей России заманивают в беспилотные войска — всего на год и за большие деньги. Вот как проходит эта агитация и почему нельзя ей верить

