Война 1523-й день. Одна из крупнейших атак украинских беспилотников на Севастополь: СБУ утверждает, что в порту повреждены три российских военных корабля

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Украинские беспилотники сегодня ночью совершили массированную атаку на Севастополь. Как утверждает Служба безопасности Украины, в результате были повреждены три российских военных корабля.

По утверждению спецслужбы, беспилотники повредили большие десантные корабли «Ямал» и «Фильченков», а также корабль-разведчик «Иван Хурс». СБУ опубликовала фото, снятые с дронов перед ударами — масштаб повреждений из них неясен.

По утверждению СБУ, также повреждения получили аэродром «Бельбек» и стоявший на летном поле МиГ-31; учебный центр «Лукомка» и штаб радиотехнической разведки сил ПВО.

Независимых подтверждений последствий, к которым привела атака, также нет.

Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев еще утром заявил, что ночью на Севастополь был совершен «один из самых массированных налетов» с начала войны. По словам Развожаева, в район Крыма украинские военные направили около ста беспилотников.

По информации Развожаева, в результате атаки погиб один человек, еще четыре человека пострадали. Повреждения получили в общей сложности более 50 частных и многоквартирных домов, в основном, в них были выбиты окна. В Севастополе временно приостановили движение электричек.

Развожаев не пояснил, что было целью налета, а также не подтверждал повреждений кораблей в бухте Севастополя. Минобороны РФ ситуацию также не комментировало.

После налета губернатор аннексированного города также призвал жителей записываться в мобильные огневые группы, чтоб вместе с силами ПВО и Черноморского флота помогать оборонять город от украинских атак.

18 апреля, во время предыдущей крупной атаки на Севастополь, СБУ также сообщала, что беспилотники нанесли повреждения трем российским кораблям — среди них, по утверждению спецслужбы, тоже были «Ямал» и «Фильченков». Тогда СБУ утвержала, что они были выведены из строя. Назначенные РФ власти полуострова тогда заявляли, что сбили 22 беспилотника, однако не сообщали о последствиях.

Как сообщает «Радио Свобода», спутниковые снимки севастопольского порта показывали, что после атаки 18 апреля там начался сильный пожар, в ходе которого полностью выгорели два резервуара с топливом.

Война в фотографиях. Славянск, Донецкая область

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Максим (Москва). Я гражданин России. Я родился в Москве 45 лет назад и, скорее всего, продолжу жить здесь до конца своей жизни, несмотря на свое искреннее желание этого не делать. Я обычный человек. Я не принадлежу ни к шоу-бизнесу, ни к какому-то национальному, культурному или сексуальному меньшинству. У меня нет образования или специальных профессиональных навыков, которые бы помогли мне устроиться в Европе или США, но при этом у меня есть много хронических болячек, некоторые из которых в России входят в перечень так называемых редких (орфанных) заболеваний и для лечения которых моя страна до сих пор получает из-за рубежа помощь в виде очень дорогостоящих лекарств, несмотря на все санкции.

Всем, кто писал письма в эту рубрику, кто читал их, кто их публиковал, кто боялся делать то и другое, кому было страшно, кому страшно сейчас, кто чувствует себя в полной безысходности, где бы вы ни находились сегодня и завтра, украинец вы или русский, я говорю — вы есть. Слышите ли вы это? Понимаете ли вы это? Вы есть! Ничто не может вас отменить!

Война — это безусловно безнравственный поступок, который не имеет оправдания, политического, культурного, исторического, никакого вообще, даже если все вокруг думают иначе. Я не знаю, как так случилось, что мои сверстники, с которыми я вырос в одной стране и в одной культуре, вдруг выбрали «можем повторить» вместо «лишь бы не было войны». О чем-то я могу догадываться, но спустя время мне их логика просто неинтересна.

Я умный, добрый, с чувством юмора, любознательный, интересный человек. Я всегда буду любить это в себе и в других, чтобы бы с нами ни случилось. После первых шести месяцев войны, которые я провел в панических атаках и в отчаянном пьянстве, я понял — я никогда не соглашусь, если обижают слабого, насилуют женщину, унижают ребенка, мучают животное. Это такое простое внутреннее решение! Я никогда не признаю черное белым, а значит никогда не буду жить в страхе и ненависти, которые они распространяют среди нас.

Я хочу сказать — если вам сейчас плохо, с вами все хорошо. Это и значит быть нормальным человеком в ненормальных условиях. Если вам одиноко, однажды мы встретимся, мы угадаем друг друга в толпе по взгляду, по молчанию, по выражению лица, по нежеланию причинить вред другому. Это темное время, в которое у вас есть возможность быть светом этому миру.

О чем мы писали накануне

Война 1522-й день. Россия дважды подряд ударила по Днепру — разрушен жилой дом, есть погибшие. Украинские дроны впервые атаковали Екатеринбург

