Наш план — убивать больше 30 тысяч человек в месяц. И мы его перевыполняем Роберт Бровди («Мадяр») — один из самых медийных командиров ВСУ — дал интервью «Би-би-си». Кратчайший пересказ
Это краткий пересказ интервью Роберта Бровди (позывной «Мадяр»), командующего Силами беспилотных систем Украины, которое он дал «Би-би-си». Интервью опубликовано 27 апреля.
Бровди первым в ВСУ стал специализироваться на использовании беспилотников для разведки и ударных операций. В России он заочно приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации терактов.
Высказывания спикера иногда могут быть переформулированы и отредактированы для придания связности тексту. Контекст и смысл полностью сохранен.
Полторы-две тысячи километров внутрь России — это больше не мирный тыл. Если нефтезаводы помогают Путину зарабатывать деньги на войну, то для нас это законная военная цель, подлежащая уничтожению. Что курит Путин, если думает, что сможет захватить весь Донбасс за несколько месяцев? Это нереально. Абсурд. У операторов дронов Украины прямой приказ: убивать больше россиян, чем Россия может завербовать — это 30 тысяч человек в месяц. Уже четыре месяца мы перевыполняем план. В нашем командном центре происходит самое массовое убийство врага в истории человечества. Если мы их не убьем, они убьют нас — это очевидно.
