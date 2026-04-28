«Серьезных угроз нет». Путин прокомментировал украинские атаки на Туапсе. Последняя из них привела к разливу нефти прямо в городе

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру в Туапсе. Он высказался на эту тему во время совещания по обеспечению безопасности на предстоящих выборах. Фрагмент его выступления опубликовал в своем телеграм-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

«Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал: вроде серьезных угроз нет, люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — сказал Путин.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков фактически отказался комментировать происходящее в Туапсе, заявив, что «любая информация о местах поражения в результате ударов киевского режима — закрытая». Он сказал лишь, что ликвидация последствий идет «на должном уровне».

В ночь на 28 апреля украинские беспилотники в третий раз за месяц атаковали нефтяную инфраструктуру в Туапсе. Первые два налета произошли 16 и 20 апреля, вызвав пожары и убив трех человек (в том числе двоих детей).

Пожары после атак тушили по несколько суток. После первого пожара в Черном море обнаружили нефтяное пятно площадью около 10 тысяч квадратных метров. В результате второго пожара в городе выпали «нефтяные» дожди.

Третий пожар привел к сильному задымлению и разливу нефти на одной из городских улиц. Людей, живущих вблизи Туапсинского НПЗ, который подвергся атаке, начали эвакуировать.