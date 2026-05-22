Украинские дроны атаковали Ярославль. В Москве из-за угрозы беспилотников закрывали все аэропорты

Украинские дроны в ночь на 22 мая атаковали Ярославль. Из-за беспилотников закрывали выезд из города в сторону Москвы — перекресток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги.

По словам главы Ярославской области Михаила Евраева, атаку дронов удалось отразить силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших нет. Евраев призвал жителей не приближаться к обломкам сбитых дронов и «не пользоваться рядом с ними телефонами». В Ярославской области с октября 2025 года запрещено под угрозой штрафов публиковать фото последствий атак дронов и работы ПВО.

В Москве из-за опасности беспилотников в ночь на 22 мая ограничивали работу всех четырех аэропортов — Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево. К утру ограничения были сняты. В телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина с полуночи опубликованы сообщения о шести сбитых беспилотниках, летевших к городу.

В результате удара беспилотников по Ярославской области, нанесенному 19 мая, была повреждена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Ранее дроны несколько раз атаковали в Ярославе НПЗ «Славнефть-ЯНОС» — предприятие было вынуждено приостановить работу.

В ночь на 17 мая беспилотники Украины нанесли крупнейший с начала большой войны удар по Москве и Московской области, в результате которого погибли три человека, ранения получили 16. Целями ударов были объекты нефтеперерабатывающей промышленности, а также предприятия ВПК.

«Да, страшно. Но для меня это справедливое возмездие» Украина бьет дронами по Москве и другим городам, где, казалось, должно быть безопасно. Это все-таки меняет отношение россиян к войне? Вот что пишут наши читатели

