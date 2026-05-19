Украинские дроны атаковали Ярославль. Выезд из города в сторону Москвы закрывали на несколько часов

Украинские беспилотники в ночь на 19 мая нанесли удар по Ярославлю. По словам главы региона Михаила Евраева, большинство дронов были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Пожар, сообщил губернатор, ликвидируют, пострадавших, по его словам, нет.

Из-за атаки дронов в Ярославле закрывали выезд из города в сторону Москвы — перекресток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги был перекрыт примерно два часа.

Причины перекрытия движения Евраев уточнять не стал. Выезд города в сторону Москвы находится недалеко от промзоны, где, в числе прочего, находится нефтеперерабатывающее предприятие.

Украинские телеграм-канал Supernova+ утверждает, что под удар попала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Эта информация на момент публикации новости не подтверждена.

Украинские дроны неоднократно атаковали промышленные предприятия в Ярославле. Так, в конце апреля украинские беспилотники нанесли удар по НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле — одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Этот же НПЗ был атакован и в начале мая. Из-за ударов предприятие, сообщали источники, было вынуждено резко сократить или временно остановить производство.

Украинские дроны не только мешают российскому наступлению. Они по-настоящему перенесли войну вглубь России и в Москву. Приближает ли это Украину к победе? Большой разбор нового этапа войны дронов

