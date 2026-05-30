Подорвавшаяся на мине фура с продуктами под Бердянском. 29 мая 2026 года

Движение по федеральной трассе Р-280 «Новороссия», которая связывает Ростовскую область с аннексированным Крымом, нарушено из-за ударов украинских беспилотников. Это вызвало дефицит бензина на полуострове: на АЗС можно купить не более 20 литров в сутки. На многих заправках топлива нет вовсе.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ «запускают логистический локдаун» российской армии с целью усилить давление в тылу и подавить ее способность вести активные штурмовые действия.

Назначенный Россией глава аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий 29 мая рассказал, что ВСУ применяют «комплексную систему дистанционного минирования»: дроны сбрасывают взрывные устройства, которые срабатывают при фиксации движения. Балицкий попросил водителей «ограничить поездки без острой необходимости».

Взрывное устройство системы дистанционного минирования на трассе «Новороссия». 29 мая 2026 года

Министр транспорта аннексированной части Запорожской области Николай Лукашенко заявил, в свою очередь, что трасса в Крым «работает в штатном режиме» и «никаких перекрытий на долгий период не возникает», но на отдельных участках дороги бывает затруднено движение «в зависимости от оперативной обстановки».

В аннексированной части Херсонской области поездки по трассе в Крым ограничены с 21 мая. Соответствующий указ подписал назначенный Россией «губернатор» Владимир Сальдо. Исключение сделано для транспорта, который перевозит военные грузы, топливо, медикаменты и скоропортящиеся продукты.

29 мая Сальдо сообщил, что при подрыве мины, сброшенной с беспилотника у границы Херсонской и Запорожской областей, погиб водитель «КамАЗа», еще несколько машин получили повреждения. «Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин. Они срабатывают на движение, поэтому представляют смертельную опасность для гражданского транспорта», — написал Сальдо в телеграме.

Подрыв фуры с продуктами под Бердянском

Балицкий заявил, что «противник пытается создать иллюзию блокады», нанося удары по сухопутному коридору в Крым. Сальдо, в свою очередь, сравнил атаки ВСУ с блокадой Ленинграда: «Это циничное варварство. Такие действия по своей жестокости напоминают фашистскую блокаду Ленинграда, когда враг пытался запугать людей, нарушить связь между территориями и сломить волю мирного населения».

Видео очевидцев, проезжающих по трассе Astra

Пожар на участке трассы «Новороссия», вызванный ударом дронов. 28 мая 2026 года

Трасса «Новороссия» проходит от Ростова-на-Дону по территории аннексированных областей Украины до Симферополя. Это один из основных маршрутов поставки топлива в Крым. Бензин также перевозят паромами через Керченский пролив, но работа переправы зависит от погодных условий. По Крымскому мосту топливо из соображений безопасности не перевозят, рассказал советник главы Крыма Александр Талипов.

Атака дронов на участке Мариуполь — Бердянск. 29 мая 2026 года

Удары украинских дронов по трассе привели к дефициту бензина в Крыму. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил 29 мая, что на заправках города нет АИ-92 и АИ-95. Дизельное топливо есть, но не на всех АЗС, добавил он. Развожаев пообещал 30 мая наладить снабжение, признав при этом, что вопросом поставок топлива власти занимаются «в ручном режиме».

Почему не хватает бензина, Развожаев не объяснил. Он заявил лишь, что «сохраняются логистические сложности, причины которых известны».

Продажи бензина в Крыму ограничены 20 литрами в сутки. На сайте регионального министерства топлива и энергетики публикуют списки АЗС, где есть бензин. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил жителей «не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме».

В декабре 2025 года Аксенов обещал не допустить дефицита топлива в Крыму, отмечает «Агентство». «Мы применили новую логистическую схему. Теперь можно быть уверенными, что топливо у нас всегда будет», — говорил он.

