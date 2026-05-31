Война 1558-й день. Украина атаковала нефтяные объекты в трех регионах России

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Украинские беспилотники в ночь на 31 мая атаковали несколько регионов России. Минобороны РФ отчитывалось о 216 украинских дронах, перехваченных и уничтоженных над 10 регионами России, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в результате атаки дронов есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Других подробностей он не привел. Украинский телеграм-канал Exilenova+ опубликовал видеозаписи, на которых, как утверждается, горит Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Попадания по НПЗ подтвердил анализ издания Astra.

Пожар в районе НПЗ в Саратовской области, 31 мая 2026 года Exilenova+

Последствия атаки украинских дронов в Саратовской области, 31 мая 2026 года Exilenova+

Последствия атаки украинских дронов в Саратовской области, 31 мая 2026 года Exilenova+

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков беспилотника загорелось топливное хранилище частного предприятия. По его словам, пострадавших нет. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали «в целях обеспечения безопасности». В поселке Матвеев Курган повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба, там ввели режим чрезвычайной ситуации.

Exilenova+

Пожар на топливном хранилище в Матвеево-Курганском районе, 31 мая 2026 года Дина Алборова / Администрация Матвеево-Курганского района

Пожар на топливном хранилище в Матвеево-Курганском районе, 31 мая 2026 года Дина Алборова / Администрация Матвеево-Курганского района

Пожар в результате атаки дронов также произошел на предприятии в Уржумском районе Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов. Украинские мониторинговые каналы утверждают, что речь идет о линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Лазарево». В ВСУ называют ее ключевой точкой нефтепровода «Сургут-Полоцк», по которому российская нефть транспортируется в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь.

Пожар на ЛПДС «Лазарево», 31 мая 2026 года Exilenova+

Уржумкий район Кировской области, 31 мая 2026 года Exilenova+

Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил, что украинские дроны поразили Саратовский НПЗ, станцию «Лазарево» и склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Надежда (Подмосковье). Четыре года назад, когда это все началось, когда все радовались и кричали «так им хохлам и надо», я плакала и говорила, что война не кончится ни за три дня, ни за неделю, ни за месяц. Война надолго и вернется туда, откуда пришла, то есть к нам. Говорила, что и к нам сюда прилетать будет и мало не покажется. Меня не слушали, смеялись в лицо.

А теперь эмоций больше нет. Ну летит, ну взрывается, ну гибнут люди — так вы же этого хотели, разве нет? Неужели что-то пошло не так?

Думаю, надо заклеить окна пленкой. Наш дом недалеко от оружейного завода, как раз с юго-запада от него. Седьмой этаж, окна если выбьет, кошки могут со страху выпрыгнуть.

А так — отбоялась, отплакала. Поняла только одно — никто нам не поможет, мы никому не нужны — ни своей стране, ни в чужой. Только своим близким. Только ради них надо жить, дарить радость, наслаждаться каждым прожитым днем.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война 1557-й день. Украинские дроны нанесли удары по нефтебазам в Армавире и Феодосии. В Таганроге уничтожены два самолета и ракетный комплекс «Искандер», утверждают ВСУ

О чем мы писали накануне

Война 1557-й день. Украинские дроны нанесли удары по нефтебазам в Армавире и Феодосии. В Таганроге уничтожены два самолета и ракетный комплекс «Искандер», утверждают ВСУ