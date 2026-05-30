Война 1557-й день. Украинские дроны нанесли удары по нефтебазам в Армавире и Феодосии. В Таганроге уничтожены два самолета и ракетный комплекс «Искандер», утверждают ВСУ

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Украинские дроны в ночь на 30 мая нанесли удар по Таганрогу в Ростовской области, Армавиру в Краснодарском крае и Феодосии в аннексированном Крыму.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в порту Таганрога загорелись танкер и резервуары с топливом, а также административное здание. Люди, по его словам, не пострадали.

Удар по нефтяному танкеру в Таганроге 30 мая 2026 года.Скриншот из видео, снятого дроном СБС Роберт «Мадяр» Бровди

Мэр города Светлана Камбулова сообщила, что в порту также повреждена «погрузочная инфраструктура на причале», а в городе выбило окна в нескольких зданиях, в том числе в детском саду. Два человека, по ее данным, получили ранения от обломков дрона, попавшего в частный дом. После атаки власти города решили «расширить границы режима ЧС», который ввели 27 мая после предыдущего удара дронов.

Пожар в порту ликвидировали, отчиталась мэр, разлива нефти не произошло.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадяр») заявил, что в порту Таганрога был поражен танкер «теневого флота» и нефтебаза «Курганнефтепродукт».

Кроме того, по его словам, на военном аэродроме в Таганроге были уничтожены два самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер». Бровди опубликовал видео ударов по аэродрому и по танкеру.

Самолет Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге перед ударом 30 мая 2026 года. Скриншот из видео, снятого дроном СБС Роберт «Мадяр» Бровди

Помимо этого, сообщил Бровди, дроны нанесли удар по нефтебазе в Феодосии в аннексированном Крыму. На базе, как видно на кадрах, снятых очевидцами, начался сильный пожар.

Удар по морскому нефтетерминалу в Феодосии 30 мая 2026 года. Скриншот из видео, снятого дроном СБС Роберт «Мадяр» Бровди

В Крыму из-за ударов украинских беспилотников по федеральной трассе Р-280 «Новороссия», которая связывает полуостров с Ростовской областью, начался дефицит бензина. На АЗС можно купить не более 20 литров в сутки, при этом на многих заправках топлива просто нет.

Что происходит со снабжением Крыма

ВСУ атакуют сухопутный коридор в Крым. Нарушено движение по трассе «Новороссия». На полуострове не хватает бензина Российские власти называют это «иллюзией блокады» — и одновременно сравнивают с блокадой Ленинграда

Президент Украины Владимир Зеленский отдельно отметил удар дронов по нефтебазе в Армавире. «Наши новые дальнобойные санкции, и это 500 километров от нашей государственной границы», — написал Зеленский в телеграм-канале.

«Совершенно справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла. Россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама выбрала затягивание и продолжение», — добавил он.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Сергей (Новороссийск). Раньше, очень давно, когда смотрел военные хроники из той же Сирии, думал: ну как вот люди там живут под постоянными бомбежками, почему не уедут? А потом уже получил ответ на свой вопрос, когда впервые начались прилеты по Новороссийску, сначала безэкипажные катера, а потом уже и беспилотники. Оказалось, что человек крайне адаптивный к любым обстоятельствам. Первые несколько раз было страшно, а потом привыкаешь и живешь как ни в чем не бывало, иногда только ворча после тяжелой смены: «Опять сирены, взрывы, дайте поспать».

Даже когда прилетает по соседнему дому, страха нет, ты думаешь об этом как о случайности. Это все равно что умереть в ДТП: просто так сложились обстоятельства. Тем более сложно менять уклад, когда любишь свой город и не хочешь менять работу и жизнь на что-то еще. Подстраиваешься под меняющиеся правила игры. И так живут многие другие, мало кто из моего круга общения покинул город, не говоря уже о том, чтобы уехать за границу. Думаю, и другие города, такие как Москва, просто со временем привыкнут и будут жить дальше как ни в чем не бывало.

Больше удивляет реакция общества на блокировки, а не войну и постоянные атаки. Это достаточно ярко говорит о текущих приоритетах в жизни людей.

О чем мы писали накануне

Война 1556-й день. Российский дрон попал в жилой дом в Румынии. НАТО обещает «защищать каждый дюйм территории союзников». ЕС готовит санкции

