Война 1556-й день. Российский дрон попал в жилой дом в Румынии. НАТО обещает «защищать каждый дюйм территории союзников». ЕС готовит санкции

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Один из беспилотников, которыми Россия в ночь на 29 мая атаковала территорию Украины, залетел в воздушное пространство Румынии — страны-члена НАТО. Дрон упал на крышу 10-этажного жилого дома в городе Галац на юго-востоке страны и взорвался. Два человека получили ранения. Жителей дома — около 70 человек — эвакуировали.

Пожар на крыше 10-этажного жилого дома в Галаце после попадания беспилотника Romanian Department for Emergency Situations

Последствия удара по жилому дому в Галаце Daniel Mihailescu / AFP / Scanpix / LETA Daniel Mihailescu / AFP / Scanpix / LETA

Минобороны Румынии сообщило, что попавший в дом беспилотник идентифицирован как «Герань-2» — российская модификация иранского «Шахеда». Прокуратура Румынии возбудила дело по статьям об уничтожении имущества и покушении на убийство.

В МИД Румынии назвали инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» со стороны России и вызвали российского посла. «Подобные инциденты демонстрируют неуважение Российской Федерации к нормам международного права и ставят под угрозу не только безопасность румынских граждан, но и коллективную безопасность НАТО», — цитирует заявление МИДа румынское издание Digi24. Внешнеполитическое ведомство также заявило, что будет просить НАТО ускорить поставку в страну средств противодействия дронам.

Румынские военные сообщили, что отследили дрон, зашедший в воздушное пространство страны, и подняли военную авиацию. Однако не стали сбивать беспилотник. Как пояснили на брифинге в Минобороны, военные не могут вести огонь таким образом, чтобы он затрагивал воздушное пространство другого государства. Кроме того, заявил бригадный генерал Георге Максим, «четыре минуты, которые были в нашем распоряжении, — это слишком мало времени».

Президент Румынии Никушор Дан назвал падение дрона «самым серьезным инцидентом, затронувшим территорию страны с начала агрессивной войны Российской Федерации против Украины». Всего с начала большой войны, пишет Reuters, российские дроны, атакующие Украину, залетали в воздушное пространство Румынии не менее 28 раз. Один из таких дронов 25 апреля упал на территории города Галац, но люди тогда не пострадали.

«Мы примем соразмерные меры в отношении Российской Федерации», — заявил Дан. Позднее он сообщил, что Румыния закрывает генконсульство РФ в Констанце и высылает генконсула.

Президент Румынии обсудил произошедшее с генсеком НАТО Марком Рютте. Глава альянса заявил, что НАТО «готово защищать каждый дюйм территории союзников». «Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас», — подчеркнул Рютте.

Об угрозе европейской безопасности со стороны России заявили и лидеры стран-членов НАТО и Евросоюза, выразив поддержку Румынии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помимо этого призвал «к немедленному началу диалога между Европейским союзом и Российской Федерацией».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла очередную черту» в своей агрессивной войне и напомнила о подготовке 21-го пакета санкций.

Пост главы Еврокомиссии в соцсети X прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. «Мы готовы поддержать Румынию любым необходимым образом в этих обстоятельствах», — написал он. Украина, добавил он, рассчитывает, что новые санкции ЕС «будут действительно жесткими и заставят Россию осознать, что ее удары влекут значительные потери для самой России».

Развернутых комментариев от российской стороны на момент публикации заметки не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь сообщил журналистам, что Путин знает о произошедшем. «А как вы думаете? Утаили?» — заявил Песков, отказавшись от дальнейшего обсуждения. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что «нужно разобраться, чей БПЛА упал на дом в Румынии», и посоветовал странам ЕС «завалить хлебало».

Война в фотографиях

Дроны все чаще появляются в воздушном пространстве граничащих с Россией стран Северной Европы. Украинские беспилотники, участвующие в атаках на НПЗ и другие объекты в Ленинградской области, за последние несколько месяцев неоднократно залетали в воздушное пространство стран Балтии, а также Финляндии. «Медуза» показывает, как западные страны, у которых есть граница с Россией, готовятся к военной угрозе.

В Норвегии, у которой протяженная граница с Россией, 2026-й объявлен Годом тотальной обороны. Система национальной безопасности находится в режиме повышенной готовности. На фото — бомбоубежище в Осло. 18 мая 2026 года. Jonathan Klein / AFP / Scanpix / LETA

В убежище — одном из крупнейших в столице Норвегии — могут одновременно укрыться от ударов с воздуха до 1100 человек. 18 мая 2026 года Jonathan Klein / AFP / Scanpix / LETA

В Литве за последние недели несколько раз объявляли об опасности ударов дронов. Жителям Вильнюса приходилось прятаться в укрытиях. На фото, сделанном 21 августа 2025 года, одно из таких укрытий в подвале жилого дома в столице Литвы. Petras Malukas / AFP / Scanpix / LETA

Бомбоубежище в подвале Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. 20 мая 2026 года Andrei Shauliuna / AFP / Scanpix / LETA

Красный крест Литвы регулярно проводит образовательные туры, объясняя порядок действий в экстренных ситуациях. На фото, сделанном 21 августа 2025 года, волонтер Рокас Дварвитис у входа в одно из убежищ в Вильнюсе. Petras Malukas / AFP / Scanpix / LETA

Заграждения от бронетехники, так называемые зубы дракона, и колючая проволока на мосту между Нарвой и Ивангородом, по которому проходит граница между Эстонией и Россией. 9 мая 2026 года. Sergei Grits / AP / Scanpix / LETA

«Зубы дракона» устанавливают и на границе Латвии и России. На фото, сделанном 14 мая 2026 года, площадка, откуда элементы заграждений для бронетехники увозят в приграничную зону. Alexander Welscher / dpa / Scanpix / LETA

Российско-украинская война пришла в Северную Европу. Дроны все чаще залетают в страны Балтии и Финляндию В Латвии это уже привело к отставке правительства

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Кирилл (Сальск, Ростовская область). Сегодня своими глазами видел дрон, чей — да какая разница, противно. Осколок в ноге напоминает, что война бесит, а ничего не сделать. Дрон просто упал на гражданский объект, его никто толком не разминировал. Нам сказали, [что это] наши проблемы […].

Меня два раза пронизала апатия, спасла семья. Просто потому, что я перестал видеть здесь перспективы. Нас, гражданский сектор экономики, вдавливают в жопу. Не заставляя выполнить план, нет — просто удавливают бизнесы. Уже от эмиграции меня держит только семья. Любое повышение налогов — и нам станет дешевле уехать.

Еду недавно в электричке с работы, разговоры в целом уставшие и непонимающие. Пропала несгибаемость Путина, улетучилась она в марте-апреле и все, а апатия не ушла, ощущение, что народ не может повлиять, осталось. Страна внезапно оторвалась осознанием от поддержки власти, причем объемно. В действиях тоже это заметно — транспортной полиции настолько пофиг (по крайней мере у нас), что они не гонят ни пьянь, ни безбилетников. Конечно, за 19 тысяч рублей много кондуктор сделает […].

Сейчас до меня доходит смысл блокировки интернета — играют на опережение. Власть так боится не удержаться, что становится смешно. Однако оппозиции, равно как и зачатков или окончательно выбешенного народа на самом деле нет, так что просуществуем так еще, возможно, долгое время. Лучик свободы под названием интернет стал восприниматься угрозой окончательно, видимо, в тот момент, когда в очередной раз власти в куче регионов добесили людей ценами на ЖКХ.

Война 1555-й день. Европа обсуждает, как вести потенциальные переговоры с Россией. Кая Каллас выдвигает «максималистские требования»

