Российско-украинская война пришла в Северную Европу. Дроны все чаще залетают в страны Балтии и Финляндию В Латвии это уже привело к отставке правительства
Война России с Украиной начала непосредственно затрагивать страны Северной Европы. ВСУ практически ежедневно запускают дроны по российским НПЗ в Ленинградской области — и они все чаще появляются в воздушном пространстве стран Балтии и Финляндии. В российских z-пабликах утверждали, что эти страны неофициально позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для пролета дронов. Никаких независимых подтверждений этой версии нет, более того, власти Латвии официально отвергли такие обвинения. В Латвии инциденты с дронами уже привели к политическим последствиям: правительство ушло в отставку. Перечисляем самые заметные инциденты с беспилотниками в Северной Европе за последние два месяца.
Беспилотник упал рядом с деревней Лависос примерно в 30 километрах от границы с Беларусью. В результате инцидента никто не пострадал.
На следующий день премьер-министр Инга Ругинене подтвердила, что дрон был украинским. «Это связано с операцией, которую украинцы провели той ночью против России», — заявила она.
В ночь на 25 марта в Эстонии украинский дрон врезался в дымовую трубу Аувереской электростанции. В Латвии беспилотник упал в Краславском крае. Власти в своих официальных заявлениях подчеркивали, что беспилотники залетели «со стороны России», и воздерживались от критики в адрес Украины.
«Сегодня ночью произошло серьезное сражение, украинцы отражали атаки на свою страну», — сказала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
«Необходимо подчеркнуть, что целью не было атаковать Эстонию. По имеющейся у нас информации, речь идет о контратаке Украины на Россию, и последствия этой атаки дошли до нашей границы», — заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
На юго-востоке Финляндии упали два беспилотника. Власти подтвердили, что это украинские дроны.
Украина принесла Финляндии официальные извинения, заявив, что дроны «ни при каких обстоятельствах» не могли быть направлены в сторону Финляндии. В МИД Украины предположили, что они отклонились от курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.
Пограничники обнаружили упавший дрон на льду озера Пюхяярви неподалеку от границы с Россией. Сообщалось, что он был украинским.
На территорию Латвии залетели два украинских дрона, один из них попал в пустой нефтяной резервуар в Резекне — городе у границы с Россией.
Несмотря на то, что дроны были украинскими, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, объяснив это тем, что аппараты залетели с российской территории. Дипломату было заявлено, что Москва, продолжающая войну с Украиной, своими действиями «создает риски инцидентов в сфере безопасности во всем регионе».
Глава МИД Украины Андрей Сибига позже утверждал, что украинские дроны залетели в Латвию в результате работы российских средств радиоэлектронной борьбы, которые «намеренно отклоняли украинские дроны от их целей на территории России».
В Латвии, где через четыре месяца пройдут парламентские выборы, из-за инцидента с дронами начался политический кризис. Правительство подверглось критике из-за того, что беспилотники смогли беспрепятственно углубиться в воздушное пространство страны (от Резекне до российской границы — почти 50 километров). Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ушел в отставку. Он объяснил свои действия желанием «защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию».
Через три дня в отставку ушла премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
Аэропорт Хельсинки на несколько часов остановил работу из-за угрозы беспилотников. В воздух над побережьем Финского залива подняли истребители.
Первоначально власти распространили информацию, что границу нарушил как минимум один дрон. Позднее, однако, вооруженные силы заявили, что нарушений воздушного пространства не было.