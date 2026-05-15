Российско-украинская война пришла в Северную Европу. Дроны все чаще залетают в страны Балтии и Финляндию В Латвии это уже привело к отставке правительства

Пустой нефтяной резервуар в Резекне (Латвия), в который попал украинский дрон. 14 мая 2026 года Alexander Welscher / dpa / Scanpix / LETA

Война России с Украиной начала непосредственно затрагивать страны Северной Европы. ВСУ практически ежедневно запускают дроны по российским НПЗ в Ленинградской области — и они все чаще появляются в воздушном пространстве стран Балтии и Финляндии. В российских z-пабликах утверждали, что эти страны неофициально позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для пролета дронов. Никаких независимых подтверждений этой версии нет, более того, власти Латвии официально отвергли такие обвинения. В Латвии инциденты с дронами уже привели к политическим последствиям: правительство ушло в отставку. Перечисляем самые заметные инциденты с беспилотниками в Северной Европе за последние два месяца.

Литва, 23 марта

↓

Беспилотник упал рядом с деревней Лависос примерно в 30 километрах от границы с Беларусью. В результате инцидента никто не пострадал.

На следующий день премьер-министр Инга Ругинене подтвердила, что дрон был украинским. «Это связано с операцией, которую украинцы провели той ночью против России», — заявила она.

латвия и эстония, 25 марта

↓

В ночь на 25 марта в Эстонии украинский дрон врезался в дымовую трубу Аувереской электростанции. В Латвии беспилотник упал в Краславском крае. Власти в своих официальных заявлениях подчеркивали, что беспилотники залетели «со стороны России», и воздерживались от критики в адрес Украины.

«Сегодня ночью произошло серьезное сражение, украинцы отражали атаки на свою страну», — сказала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

«Необходимо подчеркнуть, что целью не было атаковать Эстонию. По имеющейся у нас информации, речь идет о контратаке Украины на Россию, и последствия этой атаки дошли до нашей границы», — заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Финляндия, 29 марта

↓

На юго-востоке Финляндии упали два беспилотника. Власти подтвердили, что это украинские дроны.

Украина принесла Финляндии официальные извинения, заявив, что дроны «ни при каких обстоятельствах» не могли быть направлены в сторону Финляндии. В МИД Украины предположили, что они отклонились от курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

финляндия, 1 апреля

↓

Пограничники обнаружили упавший дрон на льду озера Пюхяярви неподалеку от границы с Россией. Сообщалось, что он был украинским.

Латвия, 7 мая

↓

На территорию Латвии залетели два украинских дрона, один из них попал в пустой нефтяной резервуар в Резекне — городе у границы с Россией.

Несмотря на то, что дроны были украинскими, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, объяснив это тем, что аппараты залетели с российской территории. Дипломату было заявлено, что Москва, продолжающая войну с Украиной, своими действиями «создает риски инцидентов в сфере безопасности во всем регионе».

Глава МИД Украины Андрей Сибига позже утверждал, что украинские дроны залетели в Латвию в результате работы российских средств радиоэлектронной борьбы, которые «намеренно отклоняли украинские дроны от их целей на территории России».

латвия, 10 мая

↓

В Латвии, где через четыре месяца пройдут парламентские выборы, из-за инцидента с дронами начался политический кризис. Правительство подверглось критике из-за того, что беспилотники смогли беспрепятственно углубиться в воздушное пространство страны (от Резекне до российской границы — почти 50 километров). Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ушел в отставку. Он объяснил свои действия желанием «защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию».

Через три дня в отставку ушла премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Финляндия, 15 мая

↓

Аэропорт Хельсинки на несколько часов остановил работу из-за угрозы беспилотников. В воздух над побережьем Финского залива подняли истребители.

Первоначально власти распространили информацию, что границу нарушил как минимум один дрон. Позднее, однако, вооруженные силы заявили, что нарушений воздушного пространства не было.

Читайте также

В начале мая в Латвии упали два украинских дрона — теперь страна на пороге политического кризиса Объясняем, почему министр обороны ушел в отставку и как это может привести к распаду правящей коалиции

Читайте также

В начале мая в Латвии упали два украинских дрона — теперь страна на пороге политического кризиса Объясняем, почему министр обороны ушел в отставку и как это может привести к распаду правящей коалиции