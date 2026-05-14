Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку. В стране политический кризис из-за двух разбившихся украинских дронов

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила, что подает в отставку. Об этом сообщает латвийская телерадиокомпания LSM. Это означает отставку всего правительства страны.

«Сейчас политическая ревность и узкие партийные интересы взяли верх над ответственностью. Увидев на пост министра обороны, политические пустословы выбрали кризис — правительственный кризис. Поэтому я заявляю, что ухожу в отставку. Это непростое решение, но в данной ситуации — честное решение», — заявила она.

13 мая Силиня встретилась с фракцией «Прогрессивные» (входят в правящую коалицию вместе с «Новым единством» Силини и «Союзом зеленых и крестьян»), по итогам которой руководитель фракции в Сейме Андрис Шуваев заявил, что правительство фактически утратило дееспособность. Он также призвал президента страны Эдгарса Ринкевичса начать консультации по формированию нового правительства.

Политический кризис в Латвии начался после того, как в ночь на 7 мая в воздушное пространство страны залетели два беспилотника со стороны России. Один из упавших дронов попал в пустые резервуары на нефтебазе в городе Резекне. Глава МИД Украины Андрей Сибига позже заявил, что украинские дроны залетели в Латвию в результате работы российских средств радиоэлектронной борьбы, которые «намеренно отклоняли украинские дроны от их целей на территории России».

10 мая министр обороны Латвии и представитель партии «Прогрессивные» Андрис Спрудс подал в отставку. Он заявил, что принял решение уйти с поста министра обороны, «чтобы защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию». Силиня после этого сказала, что Спрудс потерял общественное доверие. По ее словам, инцидент с дронами показал, что руководство оборонной сферы «не смогло выполнить обещание о безопасном небе».

