Министр обороны Латвии подал в отставку после того, как на территорию страны залетели два дрона со стороны России

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после инцидента с двумя беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство страны несколько дней назад, сообщил телеканал LSM.

«Я принял решение уйти с поста министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию», — сказал Спрудс.

Министр добавил, что в последние недели Латвия столкнулась с серьезными инцидентами с участием дронов. Он заявил, что посторонние дроны не должны угрожать безопасности людей, и отметил, что оборонная сфера сделала и продолжит делать многое для защиты воздушного пространства страны и обеспечения чувства безопасности у граждан.

Андрис Спрудс заявил, что уходит не потому, что перестал верить в проделанную работу. «Я ухожу в отставку, потому что вооруженные силы и обороноспособность государства важнее любого министерского поста и интересов любой партии», — добавил он.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня написала, что Спрудс потерял ее и общественное доверие. «Я приняла решение потребовать его отставки. В дальнейшем оборонную сферу должен возглавить профессионал», — заявила она. По словам премьер-министра, инцидент с дронами показал, что руководство оборонной сферы «не смогло выполнить обещание о безопасном небе».

Последний инцидент с дронами в Латвии произошел в ночь на 7 мая, когда в воздушное пространство страны залетели два беспилотника со стороны России. Один из дронов упал на территории филиала нефтяной компании East-West Transit в Резекне (город недалеко от российской границы). Беспилотник попал в пустой нефтяной резервуар.

Спрудс тогда заявил, что, по предварительной информации, речь, вероятно, идет о дронах, направленных со стороны Украины по целям в России. Он добавил, что «это лишь предположения» и подчеркнул, что Украина «имеет полное право защищаться и наносить удары по объектам на территории России».

