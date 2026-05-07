В Латвии упали два беспилотника, залетевшие со стороны России. Один попал в нефтяной резервуар

В ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии со стороны России залетели два беспилотника, сообщили Национальные вооруженные силы страны.

Один из дронов упал на территории филиала нефтяной компании East-West Transit в Резекне — это город недалеко от российской границы. Беспилотник попал в пустой нефтяной резервуар, сообщил телеканалу LSM председатель думы Резекненского края Гунтарс Скудра. На месте происшествия было установлено, что в результате внешних воздействий повреждены четыре нефтяных резервуара, добавляет LSM.

Жители Резекне, как пишет LSM, слышали звуки летящих дронов еще до получения экстренного уведомления об угрозе, пришедшего на телефоны.

Место падения второго беспилотника пока не установлено.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по предварительной информации, речь, вероятно, идет о дронах, направленных со стороны Украины по целям в России. Он добавил, что «это лишь предположения» и подчеркнул, что Украина «имеет полное право защищаться и наносить удары по объектам на территории России».

В последние несколько недель на территории балтийских стран все чаще стали залетать беспилотники — предположительно, украинские. После нескольких таких инцидентов, произошедших в конце марта, российские пропагандисты начали распространять утверждения, что Латвия, Литва и Эстония открыли свое небо украинским дронам для атак на Россию. В Минобороны Латвии в ответ на это заявили, что Кремль проводит «масштабную, координированную информационную операцию» против балтийских стран.

