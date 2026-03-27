Пропаганда утверждает, что страны Балтии открыли свое небо для украинских дронов, атакующих Россию. Латвия называет это «информационной операцией» РФ

Кремль проводит «масштабную, координированную информационную операцию» против Латвии, Литвы и Эстонии, распространяя пропагандистские тезисы о том, что страны Балтии позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для атак беспилотников по России. Об этом изданию Delfi заявили в министерстве обороны Латвии.

В военном ведомстве подчеркнули, что страны Балтии не участвуют в планировании и реализации украинских операций, но при этом поддерживают Украину финансово, а также поставками военного оборудования и гуманитарной помощи.

Минобороны Латвии считает, что российские информационные операции ставят своей целью дискредитацию НАТО, раскол общества, снижение доверия к государственным институтам и ослабление поддержки Украины.

На этой неделе власти Латвии, Литвы и Эстонии сообщали, что в их воздушное пространство залетали, предположительно, украинские дроны. В ночь на 23 марта беспилотник упал в Литве на территории Варенского района, который на юге граничит с Беларусью. В Минобороны Литвы заявили, что это был один из украинских беспилотников, участвовавших в ударе по Ленинградской области, но сбился с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ночь на 25 марта один дрон упал на территории Краславского края в Латвии, а другой врезался в трубу Аувереской электростанции в Эстонии. Власти заявили, что беспилотники могли быть украинскими.

Украинские военные в ночь на 23 марта и в ночь на 25 марта атаковали дронами Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что в ночь на понедельник над областью было сбито более 70 дронов, в ночь на среду — более 50 дронов. 23 марта был, в числе прочего, атакован порт Приморск, где загорелись резервуары с нефтью, 25 марта — порт Усть-Луга, где также начался пожар.

После этих сообщений в прокремлевских СМИ начали распространять информацию о том, что Латвия, Литвы и Эстония якобы открыли свое небо украинским дронам для атак против России. В частности, об этом сообщали телеграм-канал Mash и пропагандистка Ольга Скабеева.

Война 1491-й день. ВСУ атакуют Россию на Балтике: поврежден корабль на судоверфи в Выборге, в порту Усть-Луги сильный пожар. Украинские дроны упали в Латвии и Эстонии

