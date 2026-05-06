Война 1533-й день. Россия не стала присоединяться к «режиму тишины», который в одностороннем порядке объявил Зеленский. В Сумах под удар дронов попал детский сад

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Сегодня в полночь начался «режим тишины», который в одностороннем порядке объявил президент Украины Владимир Зеленский. Россия, которая публично не давала согласия на прекращение огня, продолжила атаки. При этом, как утверждает российская сторона, удары дронами продолжают наносить и сами ВСУ.

В Сумах под удар российских дронов попал детский сад, погибла охранница, еще два человека получили ранения. Детей в момент удара в здании не было. Еще один дрон в Сумской области атаковал гражданский автомобиль, пассажирка погибла.

Также местные власти сообщили об ударах по инфраструктуре в Запорожской области, в Кривом Роге и Харькове (там два человека получили ранения).

Воздушные силы ВСУ в своей сводке сообщили, что с 18:00 5 мая до 8:00 6 мая российские военные в общей сложности запустили по территории Украины три ракеты и 108 ударных дронов. В сводке не уточнялось, какое именно количество атак было до полуночи, и какое — после.

При этом, как следует из заявлений представителей РФ, украинские военные тоже нарушали объявленный Зеленским «режим тишины». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 7 утра объявлял режим беспилотной опасности в Белгороде и районе. Назначенный Россией глава оккупированного Энергодара Максим Пухов объявил, что беспилотники утром ударили по зданию городской администрации.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 53 беспилотников в период с 21:00 до 7:00. Как и Воздушные силы ВСУ, в своей сводке ведомство не уточнило, какое количество из них было сбито после полуночи.

Несмотря на то, что Россия формально не соглашалась на «режим тишины», официальные лица в Киеве обвинили Москву в его нарушении. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что действия РФ «нивелируют объявленное Путиным „перемирие“ на 9 мая».

«Россия отвергает мир, а ее фальшивые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путина интересуют только военные парады, а не человеческие жизни», — сказал, в свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что «выбор России — очевидный отказ от тишины и сохранения жизней». Он отметил, что, по украинским подсчетам, российские военные с начала суток совершили 1820 активных действий, включая обстрелы, попытки штурмов и воздушные удары. Зеленский заявил, что по итогам вечерних докладов военных и разведки определится с дальнейшими действиями.

Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада. Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей — плохое время для публичных «празднований».

Власти РФ, в свою очередь, обвинили Зеленского в нарушении собственных обещаний о прекращении огня, указав на удары ВСУ по Брянской области, где пять человек получили ранения, и по Джанкою в Крыму, где погибли пять человек. Эти удары, однако, были нанесены за несколько часов до полуночи, то есть до наступления «режима тишины».

«Зеленский попытался в ответ на российскую инициативу о режиме прекращения огня на празднование Дня Победы ввести некий „политический КВН“ и, по сути, продемонстрировал полное отсутствие способностей, желания и подходов для обеспечения тех заявлений, которые сделал самостоятельно», — заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Зеленский в одностороннем порядке объявил о «режиме тишины» с полуночи 6 мая после того, как Минобороны РФ анонсировало «перемирие» на 8-9 мая и в ультимативной форме потребовало от Украины присоединиться к нему, пригрозив в случае отказа массированным ударом по центру Киева.

Война в фотографиях. Сумы. Последствия удара по детскому саду

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Саша (Россия). Раньше я была той еще патриоткой и входила в число так называемых «зетников», за что мне по-прежнему очень стыдно. Позже благодаря знакомым с Украины […] мне стало ясно, что Россия — реальный агрессор, а я просто повелась на зомбоящик и бубнеж окружения, состоящего из тех, кому на тот момент так же промывали мозг.

Мне искренне жаль всех, кто стал жертвой этого ужаса […]. Многие мои более старшие знакомые, родственники и близкие уже давно бежали из страны. А я… Приходится жить тут и терпеть, поскольку я совершенно ничего не могу сделать. Моего голоса мало, и я боюсь. Да, возможно это низко, но сами подумайте, что сделает «большим дядям» юная девушка без нужных связей? А уехать нет возможности, хотя я очень этого хочу. Возможно, когда-нибудь, если такая возможность останется, я это сделаю. Мне здесь не за что держаться и не о чем будет жалеть. Пока останавливает лишь финансовое положение и одиночество.

Я искренне любила свою страну, и я совру, если не скажу, что хочу любить ее и дальше. Но явно не в этом времени и не при такой власти. Сейчас жизнь тут постепенно превращается в изоляцию и тюрьму, которая впридачу к этому убивает ни в чем не повинных людей, говоря, что агрессоры они, а не страна-тиран. И что мы должны идти на убийства и собственную погибель ради «будущего страны», дабы стать «героями». Героями для кого? Мы не в том положении, чтобы звать себя героями, и воюем не с теми и не за то.

Я устала от этого, и все, чего мне хочется — мирного неба над головой. Чтобы как раньше: ты просыпаешься утром, и все, что тебя волнует, — что сегодня будет в школе и во что поиграть с друзьями. Не думая о том, все ли в порядке у твоего украинского друга, который написал, что их бомбят, а после просто пропал с радаров уже на неделю с лишним. Не видя везде этих реклам военной службы, где тебе платят за чужие убийства. Не боясь очередной блокировки и запретов, вводимых в попытке еще больше ограничить и заткнуть народ. Я понимаю, что и раньше жизнь была не сахар… Но было легче. Нам всем легче. И поверьте — соберись когда-нибудь толпа, я бы к ним присоединилась. А там будь что будет […].

Война 1532-й день. ВСУ атаковали Чебоксары ракетами и дронами. Один из беспилотников влетел в жилой дом, два человека погибли

