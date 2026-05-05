Война 1532-й день. ВСУ атаковали Чебоксары ракетами и дронами. Один из беспилотников влетел в жилой дом, два человека погибли

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Украинские войска сегодня ночью и утром провели комбинированную атаку на Чебоксары. Этот город находится более чем в 900 километрах от ближайших позиций ВСУ.

Основной целью удара стало оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс». Как пишет Astra, ночью на нем начался пожар — после попадания ракеты. Пострадали три человека.

Момент попадания дрона в жилой дом в Чебоксарах, 5 мая 2026 года Exilenova+ Поврежденный в результате атаки дрона жилой дом, 5 мая 2026 года Exilenova+ По информации издания Baza в Чебоксарах в результате атаки ВСУ погибли 2 человека, 5 мая 2026 года Baza

Президент Украины Владимир Зеленский позже подтвердил, что атака велась ракетами «Фламинго», которые преодолели расстояние более чем 1500 километров. Он отметил, что завод «ВНИИР-Прогресс», по данным Киева, производит навигационное оборудование для российского флота, авиации и бронетехники: «Все, что россияне применяют в войне против нас».

В ходе повторной атаки, произошедшей утром, ВСУ использовали дроны. Несколько из них попали по гражданской инфраструктуре: повреждения получили как минимум два многоэтажных жилых дома и торговый центр.

В доме на улице Строителей, 6, в результате прямого попадания беспилотника (видео) возник пожар. Следственный комитет сообщил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие — официально их число не уточняется. Телеграм-канал Baza утверждает, что погибли два человека, 34 получили ранения, в числе пострадавших — один ребенок.

Обновлено. Глава Чувашии подтвердил информацию о двух погибших. Ранения получили 32 человека.

Из-за атаки в городе на несколько часов был полностью остановлен общественный транспорт, школы и техникумы перевели на дистанционное обучение.

Власти Чувашии, как это уже неоднократно бывало в других регионах, практически не публиковали никакой оперативной информации об атаке в телеграме. Глава Чувашии Олег Николаев в своем канале сегодня не написал ни одного сообщения — хотя обычно делает по несколько постов ежедневно. При этом Николаев выложил два поста в «Максе»: в одном из них он призвал «следовать рекомендациям официальных источников» — не уточнив, где именно жители региона должны искать эти рекомендации.

С начала полномасштабной войны это уже шестая атака ВСУ на «ВНИИР-Прогресс», подсчитало «Агентство». До сих пор наиболее разрушительным был удар в декабре 2025 года, в результате которого был поврежден жилой дом рядом с предприятием. Тогда пострадали 14 человек.

Минобороны РФ отчиталось, что суммарно ночью сбило 289 украинских беспилотников над территориями более чем полутора десятков регионов. В Ханты-Мансийском автономном округе — регионе, который находится в 2000 километров от Украины — впервые с начала войны был объявлен режим ракетной опасности. Массированная атака произошла менее чем за сутки до начала «режима тишины», объявленного Владимиром Зеленским.

Минобороны РФ вчера вечером сообщило, что Россия объявляет «перемирие в честь празднования Дня Победы» на 8 и 9 мая, и потребовало от Украины присоединиться к инициативе, пригрозив в противном случае массированным ракетным ударом по центру Киева. Зеленский в ответ на это заявил, что Украина прекратит огонь раньше — уже с полуночи 6 мая (при условии, что так же сделает и Россия). Свое решение он объяснил тем, что считает «человеческую жизнь несравнимо большей ценностью, чем „празднование“ любой годовщины».

Что еще происходит сегодня Российские войска атаковали Полтавскую область. Погибли четыре человека, более 30 пострадали

Война в фотографиях. Мерефа, Харьковская область

Последствия российского удара по городу Мерефа, нанесенному утром в понедельник, 4 мая. Как сообщили власти, в результате погибли семь человек, более 30 получили ранения. Повреждены частные и многоквартирные дома, четыре магазина и станция технического обслуживания. Oleksandr Manchenko / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine/ Getty Images

Stringer / Anadolu / Getty Images

Oleksandr Manchenko / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine/ Getty Images

Stringer / Anadolu / Getty Images

Oleksandr Manchenko / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine/ Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анна. Я чувствую, что мою жизнь украли.

Когда я только узнала, что началась война, я не была в шоке, я уже знала про стягивание техники к границе, но все равно не верилось, что это происходит. Казалось, что это где-то там, далеко. Что это обман, недопонимание, преувеличение, что не происходит ничего страшного. Отрицание.

Потом я злилась на родных, за то что они поддерживают происходящее, что оправдывают правительство, что говорят будто вся Европа всегда ненавидела русских, что война — это хорошо, это нас защитит. Гнев.

Со временем я пыталась пустить жизнь в привычном русле: еще немного, неделя-другая и все закончится. Все всё поймут. Не буду обсуждать с родственниками и разговоры наладятся, раздражение уйдет. Не буду высовываться и меня не заметят. Торг.

Потом я стала привыкать. Привыкать к цифрам смертей. К беспилотникам. К конфликтам с родными на почве несогласия. К тому, что в любой соцсети все кричат, какие русские плохие. К тому что даже бывшие соотечественники винят тех, кто остался. К запретам, угрозам, бессилию. Принятие?

Спустя столько лет крови, обмана и ненависти мне кажется, что мою жизнь украли. Украли возможность с гордостью говорить, что я из России. Украли достойную жизнь, полную радости и впечатлений. Украли семью и друзей, здоровье, счастье, смех, чувство безопасности, справедливость, надежду.

Мне дали взамен неисчерпаемую злость на то, что все только говорят, но ничего не делают. Ненависть к жирующим на чужом горе. Отвращение до тошноты к вранью. Отсутствие веры в людей и себя. Мне дали запреты, угрозы, страх.

ОНИ отобрали мое будущее и нет ничего, что могло бы это исправить, ведь никто не повернет время вспять и не вернет тысячи людей к жизни.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война 1531-й день. «Окно возможностей» для нападения Кремля на Европу открыто прямо сейчас, полагают в ЕС. Но все равно считают этот сценарий маловероятным

О чем мы писали накануне

Война 1531-й день. «Окно возможностей» для нападения Кремля на Европу открыто прямо сейчас, полагают в ЕС. Но все равно считают этот сценарий маловероятным

«Медуза» Фото на обложке: Igor Ivanko / AFP / Scanpix / LETA