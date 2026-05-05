Война 1532-й день. ВСУ атаковали Чебоксары ракетами и дронами. Один из беспилотников влетел в жилой дом, два человека погибли
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.
Украинские войска сегодня ночью и утром провели комбинированную атаку на Чебоксары. Этот город находится более чем в 900 километрах от ближайших позиций ВСУ.
Основной целью удара стало оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс». Как пишет Astra, ночью на нем начался пожар — после попадания ракеты. Пострадали три человека.
Президент Украины Владимир Зеленский позже подтвердил, что атака велась ракетами «Фламинго», которые преодолели расстояние более чем 1500 километров. Он отметил, что завод «ВНИИР-Прогресс», по данным Киева, производит навигационное оборудование для российского флота, авиации и бронетехники: «Все, что россияне применяют в войне против нас».
В ходе повторной атаки, произошедшей утром, ВСУ использовали дроны. Несколько из них попали по гражданской инфраструктуре: повреждения получили как минимум два многоэтажных жилых дома и торговый центр.
В доме на улице Строителей, 6, в результате прямого попадания беспилотника (видео) возник пожар. Следственный комитет сообщил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие — официально их число не уточняется. Телеграм-канал Baza утверждает, что погибли два человека, 34 получили ранения, в числе пострадавших — один ребенок.
Обновлено. Глава Чувашии подтвердил информацию о двух погибших. Ранения получили 32 человека.
Из-за атаки в городе на несколько часов был полностью остановлен общественный транспорт, школы и техникумы перевели на дистанционное обучение.
Власти Чувашии, как это уже неоднократно бывало в других регионах, практически не публиковали никакой оперативной информации об атаке в телеграме. Глава Чувашии Олег Николаев в своем канале сегодня не написал ни одного сообщения — хотя обычно делает по несколько постов ежедневно. При этом Николаев выложил два поста в «Максе»: в одном из них он призвал «следовать рекомендациям официальных источников» — не уточнив, где именно жители региона должны искать эти рекомендации.
С начала полномасштабной войны это уже шестая атака ВСУ на «ВНИИР-Прогресс», подсчитало «Агентство». До сих пор наиболее разрушительным был удар в декабре 2025 года, в результате которого был поврежден жилой дом рядом с предприятием. Тогда пострадали 14 человек.
Минобороны РФ отчиталось, что суммарно ночью сбило 289 украинских беспилотников над территориями более чем полутора десятков регионов. В Ханты-Мансийском автономном округе — регионе, который находится в 2000 километров от Украины — впервые с начала войны был объявлен режим ракетной опасности. Массированная атака произошла менее чем за сутки до начала «режима тишины», объявленного Владимиром Зеленским.
Минобороны РФ вчера вечером сообщило, что Россия объявляет «перемирие в честь празднования Дня Победы» на 8 и 9 мая, и потребовало от Украины присоединиться к инициативе, пригрозив в противном случае массированным ракетным ударом по центру Киева. Зеленский в ответ на это заявил, что Украина прекратит огонь раньше — уже с полуночи 6 мая (при условии, что так же сделает и Россия). Свое решение он объяснил тем, что считает «человеческую жизнь несравнимо большей ценностью, чем „празднование“ любой годовщины».
Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.
Анна. Я чувствую, что мою жизнь украли.
Когда я только узнала, что началась война, я не была в шоке, я уже знала про стягивание техники к границе, но все равно не верилось, что это происходит. Казалось, что это где-то там, далеко. Что это обман, недопонимание, преувеличение, что не происходит ничего страшного. Отрицание.
Потом я злилась на родных, за то что они поддерживают происходящее, что оправдывают правительство, что говорят будто вся Европа всегда ненавидела русских, что война — это хорошо, это нас защитит. Гнев.
Со временем я пыталась пустить жизнь в привычном русле: еще немного, неделя-другая и все закончится. Все всё поймут. Не буду обсуждать с родственниками и разговоры наладятся, раздражение уйдет. Не буду высовываться и меня не заметят. Торг.
Потом я стала привыкать. Привыкать к цифрам смертей. К беспилотникам. К конфликтам с родными на почве несогласия. К тому, что в любой соцсети все кричат, какие русские плохие. К тому что даже бывшие соотечественники винят тех, кто остался. К запретам, угрозам, бессилию. Принятие?
Спустя столько лет крови, обмана и ненависти мне кажется, что мою жизнь украли. Украли возможность с гордостью говорить, что я из России. Украли достойную жизнь, полную радости и впечатлений. Украли семью и друзей, здоровье, счастье, смех, чувство безопасности, справедливость, надежду.
Мне дали взамен неисчерпаемую злость на то, что все только говорят, но ничего не делают. Ненависть к жирующим на чужом горе. Отвращение до тошноты к вранью. Отсутствие веры в людей и себя. Мне дали запреты, угрозы, страх.
ОНИ отобрали мое будущее и нет ничего, что могло бы это исправить, ведь никто не повернет время вспять и не вернет тысячи людей к жизни.
