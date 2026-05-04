Война 1531-й день. «Окно возможностей» для нападения Кремля на Европу открыто прямо сейчас, полагают в ЕС. Но все равно считают этот сценарий маловероятным

Российский военнослужащий испытывает беспилотную самоходную установку Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Россия

Европейские правительства полагают, что Россия может попытаться проверить НАТО на прочность и нанести удар по одному из членов альянса в ближайшие два года, пишет Politico со ссылкой на источники. В Брюсселе полагают, что сейчас у Владимира Путина открыто «окно возможностей».

Издание называет две основных причины, почему «окно возможностей» для нападения есть именно сейчас. Во-первых, у власти в США еще два года будет находиться Дональд Трамп, который ранее неоднократно давал понять, что скептически относится к потенциальной защите союзников по НАТО. Во-вторых, экстренные меры самого Евросоюза, направленные на усиление собственной обороны, по плану дадут реальные результаты только к 2030 году.

Один из источников рассказал Politico, чего в Европе опасаются: если на выборах в американский конгресс в ноябре республиканцы покажут плохие результаты, то Трамп может еще больше усилить давление на НАТО и Европу. Этим может воспользоваться Путин.

При этом, подчеркивает издание, в Брюсселе все же считают этот вариант маловероятным — так как полагают, что Россия сильно истощена в войне с Украиной и не сможет себе позволить полномасштабный «второй фронт».

Немного более вероятным может быть не прямое нападение, а некий гибридный сценарий, заявил Politico Мика Аалтола, член комитета по международным делам в Европарламенте. Например, Путин попробует создать провокацию в приграничном регионе, надеясь, что в НАТО произойдет раскол по поводу того, достаточна ли эта провокация для активации Пятой статьи устава альянса о взаимной обороне. Таким образом Кремль потенциально сможет оказать давление на европейских союзников Украины, избегая прямого конфликта с США.

По мнению Аалтолы, это может быть некая операция с использованием беспилотников — либо в Балтийском море, либо, например, в Арктике. Если это не будет полноценным вторжением через границу, США в такой ситуации «могут сказать, что это не так уж и важно» и в условиях собственной занятости на Ближнем Востоке могут ограничиться тем, что предложат Европе «вести переговоры с Россией», считает парламентарий.

В то же время официальная оценка вероятности прямого конфликта пока остается на низком уровне. «Я считаю это крайне маловероятным. Самоубийственные шаги Путина имеют свои пределы — особенно когда нет очевидной и немедленной выгоды», — заявил Politico высокопоставленный дипломат НАТО.

Источник в одном из оборонных ведомств Европы также отметил, что хотя власти РФ в долгосрочной перспективе настроены на конфронтацию с Западом, в ближайшее время из-за участия российской армии в войне с Украиной прямой угрозы для стран НАТО нет. «Это не означает, что мы не должны сохранять бдительность», — подчеркнул он.

Аналогичную точку зрения высказал президент Эстонии Алар Карис. Он отметил, что сейчас Россия «очень занята в Украине» и не имеет достаточных возможностей, чтобы пытаться вести войну еще и против стран Балтии. Однако он подчеркнул, что власти все равно не исключают и готовятся к этому сценарию — потому что «никто не ожидал войны в Украине».

Война в фотографиях. «Бессмертный полк» на фронте

Российские военные 273-й артиллерийской бригады группировки «Запад» принимают участие в акции «Бессмертный полк» вблизи линии фронта в Харьковской области. 2 мая 2026 года Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

В этом письме есть мат.

Анонимная читательница. Это пиздец. Вот мои мысли последние четыре года (надеюсь, не последние в моей жизни). Никогда не была суеверной, но сейчас прямо захотелось заменить «последние» на «крайние».

Война влияет на меня так: я так же, как европейцы, американцы и куча других людей, которые живут в мирных странах, просыпаюсь, завтракаю, работаю и в перерывах смотрю рилсы об успешном успехе. И ведь продолжаю себя с кем-то сравнивать и к этому самому успешному успеху стремиться. Продолжаю пытаться достигать KPI на работе и думать, во что инвестировать, чтобы через 30 лет не остаться без пенсии.

Пытаюсь даже слушать музыку: очень ее люблю. И ведь каждый раз, когда я включаю ее на всю, чтобы вволю попеть и хоть на секунду отпустить мысль, что я в любой момент могу умереть — начинает орать тревога. Почему-то на моем телефоне музыка не выключается, когда включается этот сраный вой, так что звуки на секунду смешиваются, и вот это смешение — наверное, лучшее описание жизни в Украине сейчас.

Что еще? Я почти перестала выходить из дома. Потому что когда орет тревога (а орет она часто), я сразу же бегу в подвал. У меня есть всего полторы минуты или около того, если это баллистика, так что я предпочитаю находиться как можно ближе к укрытию.

Одно из самых кайфовых чувств, которые я испытала за последний год — не оргазм, а когда орет тревога, а ты уже и так в метро (совпадение, ехала на стрижку).

Стараюсь держаться за мысль, что такие меры предосторожности меня спасут, хотя, возможно, это просто удача, и люди, которые говорят «прилетит, так прилетит» — правы. Потому что, если честно, жить так чудовищно утомляет.

Всю зиму я спала одетой: не только потому, что было холодно, а чтобы среди ночи можно было быстро бежать в подвал. Очень не хватает уверенности, что можно спать спокойно всю ночь в своей пижаме. Просто хочу опять спать в пижаме.

Война 1530-й день. Украина снова бьет по нефтяным объектам на Балтике — атакован порт Приморск

