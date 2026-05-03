«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать нефтяную инфраструктуру на территории России. Вслед за недавними ударами по Туапсе и Перми украинские дроны вновь атаковали Приморск — один из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтике.

В ночь на 3 мая Ленинградская область находилась под массированной атакой беспилотников, силы ПВО сбили более 60 украинских дронов, заявил глава региона Александр Дрозденко.

Дрон в небе над Ленинградской областью Exilenova+

«Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По данным сервиса спутникового мониторинга тепловых аномалий FIRMS, который ведет NASA, пожар в порту Приморска продолжается.

Пожар в порту Приморска на карте спутникового мониторинга лесных пожаров FIRMS NASA

Издание «Астра» на основе OSINT-анализа предполагает, что в порту поражен нефтеналивной причал и комплекс ПВО, вероятно, ЗРПК «Панцирь».

Владимир Зеленский утверждает, что в порту Приморска поражены ракетный корабль «Каракурт» (носитель «калибров»), сторожевой катер и танкер теневого нефтяного флота России. Инфраструктура нефтеналивного порта получила «значительные повреждения», написал президент Украины в соцсетях.

Очевидцы сообщили изданиям «Ротонда» и «Фонтанка», что последствия ночной атаки на Приморск ощущались в Петербурге. Местные жители рассказывали о громких взрывах (вероятно, работа ПВО), а также жаловались на отсутствие мобильного интернета. Ночью из-за атаки временно приостанавливал работу аэропорт Пулково, что привело к отмене и задержке десятков рейсов.

Минобороны РФ отчитывалось, что за ночь силы ПВО сбили 334 украинских беспилотника над 15 российскими регионами и аннексированным Крымом. В Московской области в результате атаки беспилотников погиб 77-летний местный житель. В Смоленской области, по данным властей, при падении обломков дронов пострадали три человека.

Украина активно атакует ключевые российские порты на Балтийском море — Усть-Луга и Приморск — с конца марта. Это главные морские узлы для экспорта нефти на западе России. Приморск способен отгружать больше миллиона баррелей в сутки и является важным пунктом сбыта российской нефти Urals. В 2025 году через Приморск прошли почти 64 миллиона тонн грузов. На фоне атак Усть-Луга и Приморск временно приостанавливали работу. Губернатор Александр Дрозденко заявлял, что Ленинградская область стала прифронтовым регионом.

Война в фотографиях. Возвращение с фронта, Донецкая область

Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Сухопутных войск ВСУ возвращаются с фронта после полугода несения службы на передовой.

Военнослужащие «Холодного Яра» возвращаются с передовой на бронетранспортере «Новатор», укрытом противодроновой сеткой, 29 апреля 2026 года Serhii Korovainyi / Reuters / Scanpix / LETA

Военнослужащие Андрей и Василий из бригады ВСУ «Холодный Яр» Serhii Korovainyi / Reuters / Scanpix / LETA Военнослужащий Андрей проверяет мобильный телефон после возвращения с передовой Serhii Korovainyi / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Александр (Санкт-Петербург). Всю жизнь я прожил в Санкт Петербурге. Иногда задумывался об эмиграции в США — потому что искренне люблю Америку. Я пользуюсь техникой Apple, ношу джинсы Leviʼs, смотрю американские фильмы и слушаю американскую музыку. И не потому, что люблю Америку, а именно наоборот — я люблю Америку, потому что меня даже сейчас окружают американские вещи. Несмотря на возраст, я без малейших проблем готов начать все с нуля и носить коробки, крутить розетки и собирать мебель в Нью Йорке.

В Питере у меня жена, трое детей, мама, девять котов, две собаки. И небольшая фирма буквально из восьми сотрудников. Если я найду возможность уехать в Штаты, то мне точно придется бросить сотрудников, котов, маму. Возможно, кого-то из детей. Короче, чтобы обеспечить себе морально комфортную жизнь, мне нужно совершить подлость. И я даже готов с этим жить. Но вот за все годы войны мне никто так и не ответил: вот я совершу этот подлый поступок, брошу близких и смогу из Нью-Йорка упрекать оставшихся в их компромиссах. Но скажите мне, Украине от этого станет лучше? Кто нибудь в Украине перестанет плакать или злиться, если в России останется девять брошеных котов?

Очень многое из того что делают сегодня [зарубежные] политики и бизнес, нацелено на то, чтобы сделать плохо России. А мне кажется, нужно делать вещи, которые делают лучше Украине.

