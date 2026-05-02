Война 1529-й день. Зеленский думает, как Украине вести мирные переговоры без помощи США

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Мир

Президент США Дональд Трамп в значительной степени отвлекся от большой войны России и Украины, сконцентрировав внимание на конфликте на Ближнем Востоке. Как пишет Politico, после двух месяцев войны с Ираном для Белого дома Украина и вопрос европейской безопасности отошли на второй план.

После того, как Трамп поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным 29 апреля, высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что не может вспомнить, когда в последний раз слышал, чтобы кто-либо говорил о российско-украинской войне. По его словам, в центре внимания определенно находится Иран.

Два высокопоставленных переговорщика США, участвующих в диалоге с Россией и Украиной, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, «работают в основном по Ирану», сказал в разговоре с Politoco этот чиновник. При этом переговорщики продолжают поддерживать некоторые контакты со своими российскими и украинскими коллегами. Уиткофф и Кушнер не спешат приезжать в Киев, пишет украинское издание Kyiv Independent, поскольку опасаются, что возобновление переговоров не даст результата.

«Ситуация, похоже, застопорилась и нуждается в новом импульсе», — сказал Politico неназванный европейский чиновник. Второй собеседник издания в Европе сказал, что последствия войны на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива «крайне негативно сказываются на Украине и Европе». «Во всяком случае, это укрепило решимость Европы поддержать Украину», — сказал источник.

Третий собеседник Politico в то же время опасается, что Украина может остаться без дальнейших поставок американского оружия, «учитывая потребности США». Об этом же говорят источники Financial Times: по их данным, Пентагон предупредил европейских союзников, что значительно задержит поставки нескольких ракетных систем, в том числе HIMARS и NASAMS, которые Украина использует в большой войне с Россией.

Как считает Politico, президент Украины Владимир Зеленский оставил попытки убедить США не прекращать свое участие и вместо этого разрабатывает стратегию того, как действовать без них. Зеленский, как пишет издание, стал более осторожен в высказываниях относительно дальнейшего участия США и теперь рассчитывает на Турцию как на площадку для проведения следующего раунда переговоров с Россией.

Представитель администрации президента США Оливия Уэйлс заявила журналистам, что Дональд Трамп и его команда «работают над соглашением, которое гарантирует, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие, а также продолжают добиваться прогресса в прекращении войны между Россией и Украиной». «Президент по-прежнему полон оптимизма в отношении того, что в конечном итоге между Украиной и Россией будет заключено мирное соглашение, которое положит конец бессмысленным убийствам», — добавила она.

Некоторые европейские чиновники сказали Politico, что Дональд Трамп должен стать катализатором, когда дело дойдет до прекращения войны России с Украиной. Один из источников сказал, что участие США необходимо, поскольку «у них рычаги влияния».

«Было бы здорово, если бы американские переговорщики посетили Киев. Как минимум, США должны продолжить поддерживать Украину в военном и разведывательном плане. Но я думаю, что европейцы могли бы взять на себя большую роль и придать новую динамику переговорам, при условии, что американцы продолжат поддерживать Украину и помогут гарантировать все, о чем они договорились. В конце концов, Трамп хочет, чтобы эта война закончилась», — добавил европейский чиновник.

Украина

Владимир Зеленский заявил, что Украина 1 мая зафиксировала «довольно специфическую активность» со стороны Беларуси на нескольких участках украинско-белорусской границы. Зеленский не уточнил, о какой активности идет речь.

«Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать. Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен это понимать, кого пытаются втянуть в любую агрессивную активность против Украины», — заявил Зеленский.

Две недели назад, 17 апреля, президент Украины заявил, что в Беларуси возросла военная активность: по данным разведки, в приграничных районах Беларуси начали оборудовать артиллерийские позиции и строить дороги в направлении Украины.

«Мы полагаем, что Россия может вновь попытаться втянуть Беларусь в свою войну», — говорил тогда Зеленский. Президент Украины призывал Александра Лукашенко не допускать «ошибок» .

Война в фотографиях. Харьковская область

Село Долгенькое, 1 мая 2026 года Ivan Samoilov / AFP / Scanpix / LETA

Лесополоса возле села Долгенькое, 1 мая 2026 года Ivan Samoilov / AFP / Scanpix / LETA

Памятник советскому солдату, поврежденный в 2022 году во время боев за село Долгенькое в Изюмском районе Харьковской области, 1 мая 2026 года Ivan Samoilov / AFP / Scanpix / LETA

Сулиговка в Харьковской области, 1 мая 2026 года Ivan Samoilov / AFP / Scanpix / LETA

Линия обороны в Харьковской области, 1 мая 2026 года Ivan Samoilov / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимный читатель (Россия). Я вырос на песнях, «Хотят ли русские войны», «Бухенвальдский набат», «Враги сожгли родную хату». Я видел на каждом доме надпись «МИРУ — МИР». В армии нас воспитывали так: «Мы стоим на страже мира». Но видимо я один родился и жил в Советском Союзе. Все мое окружение с большим энтузиазмом и даже радостью встретили известие о том, что наши соседи, родственники, братья и сестры, родители — это наши враги. В самом начале войны я пытался разговаривать с коллегами и друзьями, но передо мной была стена пропаганды такой толщины, что я не видел даже трещинки. Сейчас я стараюсь не говорить на тему войны, когда у меня просят помочь войне, я просто отхожу без слов. В Советском Союзе я жил без страха. Сегодня я боюсь.

Война 1528-й день. Украина нанесла новый удар по Туапсе. В Перми тушат пожары на нефтяных объектах. В обоих городах экологическая катастрофа

