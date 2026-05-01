Война 1528-й день. Украина нанесла новый удар по Туапсе. В Перми тушат пожары на нефтяных объектах. В обоих городах экологическая катастрофа

Туапсе, 29 апреля 2026 года AFP / Scanpix / LETA

Россия

Туапсе. Украина в ночь на 1 мая нанесла новый удар по Туапсе в Краснодарском крае. Как сообщил оперативный штаб региона, произошел пожар на территории морского терминала. К его тушению привлекли более 100 человек и свыше 40 единиц техники. По данным властей, никто не ранен.

Украинский мониторинговый паблик Exelinova+ сообщил, что на территории терминала горят один или несколько резервуаров с нефтепродуктами. Судя по кадрам очевидцев, в небо над Туапсе поднимается густой черный дым.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев публично никак не комментировал новый удар Украины по Туапсе. В его телеграм-канале появилось поздравление с 1 Мая, губернатор пожелал жителям края, чтобы в их домах «всегда царили мир, добро и благополучие».

Украина в последние недели регулярно наносит удары по Туапсе. Начиная с 16 апреля, беспилотники несколько раз атаковали морской терминал Туапсе и местный нефтеперерабатывающий завод, который входит в один комплекс с терминалом. В городе возникали масштабные пожары, которые тушили по несколько дней. Последний пожар на НПЗ потушили 30 апреля, накануне нового удара.

Из-за пожаров на нефтяных объектах экологическая ситуация в Туапсе значительно ухудшилась: в городе несколько раз проходил «нефтяной дождь», в реке и море нашли разливы нефтепродуктов (их продолжают собирать). Во время последнего пожара на НПЗ на близлежащую улицу попала кипящая нефть.

Что происходит в туапсе

На юге России опять экологическая катастрофа, на этот раз — из-за войны Нефтяной дождь покрыл сажей весь Туапсе. В городе трудно дышать. Вот что там происходит

Пермь. Пожарные продолжают тушить пожары, которые возникли в Перми и окрестностях в результате двух ударов по объектам «Транснефти» и «Лукойла» 29 и 30 апреля соответственно.

Местный телеграм-канал «Пермь 36,6» опубликовал фото и видео, на которых видно, что небо над городом затянуто черным дымом. По данным журналистов, ветер изменил направление и теперь дым направляется к южным районам Пермского края. «Жители Перми почувствовали некоторое облегчение: вонять либо перестало, либо стало меньше», — пишут авторы канала. При этом в Перми продолжается «нефтяной дождь».

По масштабам и последствиям экологическая катастрофа в Перми сопоставима с тем, что произошло в Туапсе, заявили экологи изданию «Агентство». Один из них рассказал на условиях анонимности, что в дыме и «нефтяных осадках», содержатся «самые вредные вещества — полиароматические углеводороды», включая бензол — канцероген первого класса опасности.

Другой эксперт сказал, что пожары в Пермском крае «могут быть даже сильнее, а, значит, опаснее пожаров в Туапсе».«Это ровно такой же пожар, который был в Туапсе, полагаю, что токсичные и канцерогенные вещества там те же самые в воздухе», — сказал «Агентству» сопредседатель экологической группы «Экозащита!» Владимир Сливяк.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 1 мая, что посетил место тушения пожара на некой промышленной площадке (что это — НПЗ или станция перекачки нефти, неясно). Начальник краевого управления МЧС Александр Урусов доложил, что пожар локализован.

Губернатор утверждает, что Роспотребнадзор продолжает постоянно мониторить качество воздуха: «Пробы берутся регулярно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Угрозы для жителей нет».

Что происходит в Перми

«Они могли по ГЭС у*****. Мы тогда с вами не говорили бы» Пермь затянута дымом из-за атак украинских дронов на НПЗ и станцию по перекачке нефти. Жители опасаются ударов по плотинам на Каме. Репортаж «Медузы»

Украина последовательно наносит удары по нефтяным объектам в России, стремясь помешать Кремлю получать деньги на ведение войны. Как сообщает Bloomberg, в апреле Украина нанесла максимальное число ударов по нефтяным объектам, начиная с декабря 2025-го. Всего за месяц, по подсчетам агентства, Украина нанесла не менее 21 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским объектам и инфраструктуре нефтепроводов.

В апреле, как пишет Bloomberg, свою работу остановили девять НПЗ России. По оценкам аналитической компании OilX, средняя производительность российских заводов по переработке нефти сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день, что стало самым низким показателем с декабря 2009 года.

Мир

Отношения президента Украины Владимира Зеленского с союзниками обострились из-за того, что Евросоюз выступает против быстрого вступления Украины в блок, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По словам источников, высокопоставленные чиновники Украины использовали саммит лидеров стран ЕС на Кипре, чтобы раскритиковать Еврокомиссию за темпы расширения блока и потребовать ускорить вступление Украины.

На саммите, как рассказали источники газеты, несколько лидеров ЕС попытались снизить ожидания Зеленского. «Ему пришлось услышать некоторые жесткие истины. Это будет не так просто, как он думает», — сказал один из собеседников.

Несколько дипломатов из стран Евросоюза заявили, что в связи с тем, что США прекратили прямую военную и финансовую поддержку Украине, а мирный процесс давно зашел в тупик, Евросоюз остается самыми важным партнером Киева. «Мы — единственные друзья, которые у него есть, поэтому ему, возможно, лучше держать рот на замке», — сказал один из чиновников.

Подробнее об этом

Евросоюз — последний друг Киева, поэтому Зеленскому «лучше держать рот на замке» Так европейские чиновники, по данным FT, реагируют на планы Украины как можно скорее вступить в ЕС

Война в фотографиях. Одесса

Вооруженные силы РФ в ночь на 1 мая атаковали Одессу, применив ударные беспилотники. В результате атаки возникли пожары в двух многоквартирых жилых домах. По информации властей, пять человек получили ранения, 25 жителей обратились за помощью психологов. В результате атаки также повреждена инфраструктура в порту Одессы.

Многоэтажный жилой дом в Одессе, поврежденный в результате удара беспилотника ВС РФ, 1 мая 2026 года ДСНС України

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Владимир (Екатеринбург). Субботним утром [24 апреля] моя семья резко проснулась от сильного взрыва, дом затрясся. Я успокоил, как мог, беременную жену, и мы вышли на балкон — из дома напротив поднимался клуб дыма. Вопроса «что случилось» ни у кого не было.

Где-то в глубине души я успокаивал себя, что Екатеринбург далеко, и до нас война никогда не доберется, и что моему сыну с утра не надо будет объяснять, что это был за громкий хлопок. Что ж, на пятый год конфликта пройден и этот рубикон.

К сожалению, от того, что сейчас случилось, лучше не будет никому — злорадствующих в Украине продолжат бомбить, зетники только усилят свою ненависть к врагу, а противники войны устанут от нее еще больше.

о чем мы писали накануне

Война 1527-й день. Пермь второй день подряд под атакой дронов. Над городом черный дым от пожара. Реакция губернатора: одно сообщение в соцсетях. Реакция мэра: ноль сообщений

