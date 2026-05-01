Владимир Зеленский на саммите лидеров ЕС на Кипре, 23 апреля 2026 года Nicolas Tucat / AFP / Scanpix / LETA

Отношения президента Украины Владимира Зеленского с союзниками ухудшились из-за того, что Евросоюз выступает против быстрого вступления Украины в блок, в то время, как Вашингтон взвешивает, стоит ли продолжать и дальше поддерживать Киев. Об этом газете Financial Times рассказали семь источников по итогам саммита лидеров стран ЕС, прошедшего на Кипре 23-24 апреля.

Высокопоставленные чиновники Украины использовали встречи с партнерами из ЕС и США, чтобы раскритиковать Еврокомиссию за темпы расширения блока и потребовать ускорить вступление Украины, рассказали источники. По их словам, украинские официальные лица заявили, что Брюссель нуждается в Киеве в составе блока не меньше, чем Украина хочет вступить в него.

Вот что сказали различные источники FT:

«Членство — не подарок. Возможно, в Киеве есть некое недопонимание по этому поводу».

«У нас здесь реальная проблема: Зеленский и его окружение никогда по-настоящему не понимали, как работает [процесс расширения]».

«Они говорят: „Вы нам должны“. И это не помогает».

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в 2022 году, через четыре месяца после начала полномасштабного вторжения войск России. Зеленский требовал, чтобы Украину приняли в блок уже в 2027 году. Еврокомиссия предложила, чтобы Украина стала членом номинально, а затем, по мере проведения необходимых реформ, постепенно получала доступ к различным льготам. Франция и Германия, по данным FT, выступили за поэтапный процесс вступления, который может растянуться минимум на девять лет. Зеленский говорил в апреле, что Украине нужно не символическое, а полноправное членство в ЕС.

На саммите на Кипре, как рассказали источники газеты, несколько лидеров ЕС попытались снизить ожидания Зеленского. «Ему пришлось услышать некоторые жесткие истины. Это будет не так просто, как он думает», — сказал один из источников. Собеседники издания подчеркнули, что Украина медленно проводит реформы, необходимые для вступления в ЕС, особенно в таких важных сферах, как верховенство закона и меры по борьбе с коррупцией: «Их внутренние реформы зашли в тупик. Это плохо, и все это знают».

Несколько дипломатов из стран Евросоюза заявили, что понимают, какое давление оказывают на Зеленского после четырех лет войны. Однако, по их словам, вступление в ЕС должно оставаться основанным на заслугах.

Собеседники FT отметили, что в связи с тем, что США прекратили прямую военную и финансовую поддержку Украине, а мирный процесс давно зашел в тупик, Евросоюз остается самым важным партнером Киева. «Мы — единственные друзья, которые у него [Зеленского] есть, поэтому ему, возможно, лучше держать рот на замке», — сказал один из чиновников.

Война Тысяча четыреста тридцать шестой день. Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году (такой пункт был в мирном плане)

