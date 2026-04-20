Financial Times: Франция и Германия выступили против ускоренного вступления Украины в ЕС

Франция и Германия предложили предоставить Украине «символические» льготы на этапе подготовки к ее вступлению в Евросоюз. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на предложения Берлина и Парижа, изложенные в отдельных документах.

Согласно этим предложениям, у Украины не будет доступа к бюджету блока, сельскохозяйственных субсидий ЕС и права голоса до тех пор, пока она не станет полноправным членом объединения.

Крупнейшие члены ЕС отвергли предложения Еврокомиссии, которая выступала за отказ от медленного и бюрократического процесса вступления, чтобы предоставить Украине преимущество, пишет издание.

Германия настаивает на статусе «ассоциированного члена», при котором Украина будет участвовать в заседаниях министров и лидеров, но не будет иметь права голоса и «автоматического доступа» к общему бюджету ЕС. Франция называет такое промежуточное членство «статусом интегрированного государства».

Два высокопоставленных чиновника Еврокомиссии сообщили FT, что общая направленность этих документов, вероятно, будет близка к окончательному предложению ЕС для Украины.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил FT, что Киев поддерживает контакты с Парижем и Берлином, как и с другими столицами. «Ситуация развивается. Есть и другие документы», — сказал он.

Другой украинский чиновник отметил, что в Киеве это предложение называют «теневым членством». Третий украинский чиновник заявил: «Эти ребята… должны понять, что Украина нужна и им тоже. Если они хотят настоящей безопасности, им нужно сделать справедливое предложение».

В предложении Германии говорится, что новый статус будет обладать «символической силой благодаря самому названию» и может быть предоставлен на основании политического решения лидеров ЕС, что позволит обойти «затянутые процедуры».

«Помимо символической ценности, этот новый уровень постепенной интеграции позволил бы добиться заметного прогресса для граждан соответствующих стран-кандидатов», — говорится в документе, подготовленном Францией.

Франция требует проведения референдума перед присоединением каждого нового члена ЕС к блоку.

Ранее Еврокомиссия предложила предоставить Украине полноценное членство в Евросоюзе без выполнения всех критериев ЕС. В дальнейшем, согласно этому предложению, Украина сможет получить финансовые и другие выгоды по мере достижения определенных этапов в различных сферах политики. Большинство стран ЕС выступили против такого подхода, отмечает FT.

Война Тысяча четыреста тридцать шестой день. Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году (такой пункт был в мирном плане)

