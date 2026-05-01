Российские дроны атаковали Одессу. Загорелись многоэтажные дома, повреждена инфраструктура порта

В результате атаки российских беспилотников в ночь на 1 мая в Одессе произошли пожары в двух многоэтажных домах, рассказал глава городской военной администрации Сергей Лысак.

«Зафиксирован пожар в 16-этажке. Также есть попадание еще в одну высотку — там произошло возгорание на 11-м и 12-м этажах», — уточнил он.

Позже Лысак уточнил, что повреждены жилые дома Хаджибейского района. По данным спасателей, два человека получили ранения, еще 25 обратились за помощью психологов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в результате атаки на Одессу пострадали пять человек.

В Одесской области, рассказал глава военной администрации региона Олег Кипер, повреждена портовая инфраструктура.

Всего за ночь 1 мая ВС РФ запустили по территориям Украины 210 беспилотников, из которых 140 — ударные «Шахеды». Противовоздушная оборона Украины обезвредила 190 дронов, есть попадания на 14 локациях.

Российские военные в последние недели регулярно наносят удары по Одессе. Предыдущая атака беспилотников на город была 30 апреля. Пострадали 20 человек.