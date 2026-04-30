Российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Одессе, пострадали не менее 16 человек, в числе которых есть 17-летний подросток, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак

По его словам, двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По данным полиции, число пострадавших больше — 18 человек.

Атакованы жилые кварталы и гражданские объекты в разных районах города, уточнил Лысак. В результате ударов повреждены многоэтажные и частные дома, детский сад, гостиница, парковка, торговый центр и другие объекты.

Больше всего повреждений зафиксировано в Приморском районе, где на верхних этажах и крыше пятиэтажного жилого дома возникли масштабные пожары. Также повреждены частные дома и жилая застройка в центральной части города. Кроме того, в Хаджибейском районе зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, складские здания и гаражный кооператив.

По данным воздушных сил ВСУ, в течение ночи Россия запустила по Украине одну баллистическую ракету и 206 ударных дронов (не менее 140 из них — «Шахеды»). 172 дрона было сбито, заявили в ВСУ.

Война 1526-й день. В Перми прошел «нефтяной дождь» после удара Украины по объекту «Транснефти»

