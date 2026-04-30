Война 1527-й день. Пермь второй день подряд под атакой дронов. Над городом черный дым от пожара. Реакция губернатора: одно сообщение в соцсетях. Реакция мэра: ноль сообщений

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Сегодня Украина провела массированную атаку беспилотниками на Пермь — это произошло второй день подряд. Пермь — пятнадцатый по величине город России с населением более миллиона человек — находится почти в 1400 километрах от ближайшего участка международно признанной российско-украинской границы.

Утром в Пермском крае была объявлена беспилотная опасность, в городе на несколько часов закрыли аэропорт. Начали работать сирены, а по ТВ стали передавать сообщения о воздушной тревоге.

Занятия в нескольких вузах — в частности, в Пермском государственном университете и местном филиале РЭУ имени Плеханова — перенесли в онлайн-формат. При этом большинство школ и детских садов продолжили работу: во время режима беспилотной опасности детей прятали в коридорах и спортзалах. Помимо этого, в городе частично изменили работу общественного транспорта и отменили салют, запланированный на 1 мая.

Целью атаки беспилотников, как пишут OSINT-паблики, стал один из крупнейших российских НПЗ — «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС); позже это официально подтвердили в Службе безопасности Украины. Завод ПНОС является восьмым в России по объему перерабатываемой нефти.

Издание Astra уточнило, что дроны поразили резервуарный парк. На предприятии начался сильный пожар, дым от которого виден во всем городе. Судя по спутниковым снимкам, он растянулся более чем на 120 километров.

Власти, в свою очередь, практически никак не комментируют происходящее в городе. Региональное министерство территориальной безопасности без подробностей отчиталось, что «на подлете» к Перми были сбиты «несколько» беспилотников.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале сегодня лишь написал о факте атаки «на одну из промышленных площадок» — при этом он отдельно подчеркнул, что публикации фото и видео последствий прилета БПЛА в регионе запрещены. Мэр Перми Эдуард Соснин публично вообще не отреагировал на атаки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о ситуации в Перми на ежедневном пресс-брифинге также не говорил.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в жилой застройке Перми второй день подряд мониторят качество воздуха и «ситуация находится на контроле». При этом жителям рекомендовали ограничить пребывание на улице при появлении запаха гари или ухудшении самочувствия.

Телеграм-канал «Пермь 36,6» писал, что бюджетников города «убеждают не реагировать на сообщения о взрывах и „просто продолжать работу“».

Накануне беспилотники ударили по производственно-диспетчерской станции «Транснефти», которая находится в нескольких километрах от Перми. Там начался сильный пожар, в городе прошел «нефтяной дождь». Власти также практически не комментировали ситуацию, школы и детские сады продолжили работать в обычном режиме.

Война в фотографиях. Одесса

Сегодня ночью российские военные атаковали Одессу беспилотниками. В результате, как сообщили власти, повреждены жилые многоэтажные и частные дома, а также детский сад, гостиница, отель и административные здания. На стоянках сгорели несколько десятков автомобилей и автобусов.

Ранения получили 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Детский сад, получивший повреждения в результате атаки.

Разрушенная гостиница.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Юлия (Донецк, ДНР). Как говорил Ремарк, для нашего возраста у нас слишком много отчаяния… Хотя мне нет и 50, опустошение и бессилие от войны, конечно, невыносимо. При этом приходится продолжать жить, если это можно назвать жизнью. Все время с 2014 года я живу в Донецке, недалеко от разрушенного аэропорта. Всех чувств от всего прожитого здесь за это время не передать, слов просто не хватает. Слава богу, дом цел, близкие живы…

Война, безусловно, заставляет переоценить все ценности: есть свет, вода раз в три дня, еда, дом, работа, ты прожил еще один день — и это уже огромное счастье. Война учит принятию, жить здесь и сейчас, ценить человечность превыше всего, несмотря на то, какую сторону в этой войне поддерживает тот, кто рядом. Если можешь помочь человеку в беде, всегда помоги, будь человеком. Да, война вызывает презрение. Это самое страшное, что придумал человек.

«Будь проклята война!», — вот мои мысли, когда в 2014 году мы с девятилетней дочкой бежали под обстрелом из магазина домой, и я набегу читала вслух Отче Наш, только бы добежать. И самое главное, становится неважно, какая здесь теперь страна, лишь бы пришел мир и люди перестали убивать друг друга. Пусть она закончится ценой территорий, если это позволит сохранить тысячи жизней с обеих воющих сторон.

О чем мы писали накануне

Война 1526-й день. В Перми прошел «нефтяной дождь» после удара Украины по объекту «Транснефти»

