Пентагон предупредил европейских союзников, в том числе Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, что значительно задержит поставки американского оружия, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Девять собеседников издания рассказали, что представители Пентагона сообщили Европе, что могут серьезно задержать поставки нескольких ракетных систем. Двое источников добавили, что такие переговоры также вели со странами Азии.

Financial Times пишет, что это «плохая новость для Украины на фоне опасений относительно поддержки со стороны США». Задержки затронут поставки боеприпасов для ракетных систем HIMARS и NASAMS, которые Украина использует в большой войне с Россией.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что поставки американского оружия для Киева задерживаются с начала войны с Ираном. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, из-за задержек с поставками пусковые установки Patriot иногда оставались пустыми во время ударов ВС РФ.

Пентагон заявил газете, что «тщательно оценивает новые запросы на оборудование от партнеров, а также существующие случаи передачи оружия», чтобы они соответствовали оперативным потребностям.

Президент США Дональд Трамп заявил 1 мая, что у США нет проблем с запасами оружия: «У нас есть запасы по всему миру, и мы можем их использовать, если понадобится».

Эксперты по безопасности заявили, что союзникам США в Азии, например, Японии и Южной Корее, тоже следует готовиться к задержкам в поставках американского оружия.

США во время войны с Ираном использовали большой объем оружия, из-за чего американским военным пришлось перебросить вооружения из других регионов, в том числе из Индо-Тихоокеанского региона. Как пишет Financial Times, из-за войны с Ираном усилились опасения, достаточно ли у США запасов оружия, чтобы сдерживать Китай или победить китайскую армию в потенциальном конфликте из-за Тайваня.

