Война на Ближнем Востоке показала, что страны НАТО не готовы к войне с Россией Politico перечисляет пять причин, почему это так

Французские военные на фрегате «Эльзас» во время учений НАТО Neptune Strike отрабатывают противодействие ударам беспилотников у берегов Крита, 27 апреля 2026 года Angelos Tzortzinis / AFP / Scanpix / LETA

Высокопоставленные европейские военные прогнозируют, что Россия в скором времени может напасть на страны НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что это может случиться уже в 2029 году. Разведка Эстонии уверена, что этого не произойдет в ближайшие год-два. При этом сейчас Североатлантический альянс к боевым действиям не готов, констатирует Politico. Это показала война США и Израиля с Ираном. Издание поговорило с дипломатами, военными и экспертами и перечислило «пяти пробелов», из-за которых странам НАТО придется нелегко в случае, если Россия решит напасть на них. «Медуза» кратко пересказала ключевые выводы из статьи Politico.

Нехватка боеприпасов. Война с Ираном явно показала, что НАТО не хватает боеприпасов. США израсходовали половину своих запасов ракет ПВО Patriot. Франция предупредила, что запасы ракет Aster и Mica начали истощаться уже в первые две недели войны на Ближнем Востоке. Оборонные компании Rheinmetall и MBDA отметили резко выросший спрос и надвигающийся дефицит. Если США продолжат действовать в Индо-Тихоокеанском регионе, то из Европы выведут значительные ресурсы, а у Европы их мало, заявил дипломат одной из стран-членов НАТО. Если альянс не изменит тактику, то Россия быстро лишит Европу возможности воевать. Учитывая, что Москва выпускает шесть-семь тысяч дронов в месяц, союзники по НАТО останутся без дорогостоящих ракет ПВО в считанные недели, считают эксперты. Поэтому нужны более дешевые альтернативы Patriot, например, ракеты с лазерным наведением AGR-20, а также средства пассивной обороны, например, укрепленные бетонные укрытия для самолетов. Слабость воздушных сил. Иран смог запустить более пяти тысяч ракет и дронов по странам Персидского залива, несмотря на воздушную кампанию США. По мнению экспертов, это показало, что бомбардировки не могут заставить противника подчиниться. Поэтому НАТО следует переосмыслить концепцию господства в воздухе и вместо этого нарастить инвестиции в высокоточное оружие дальнего действия, а также увеличить закупки американских ракет с дальностью до 300 километров. Недостаточно мощные военно-морские силы. Ограниченное участие Европы в помощи союзникам в Персидском заливе показало, что страны НАТО крайне мало вкладывались в развитие своих военно-морских сил. Яркий пример: Великобритания три недели разворачивала в Средиземном море эскадренный миноносец «Дракон», а затем из-за технической неисправности отправила корабль обратно в порт. Главнокомандующий ВМС Великобритании Гвин Дженкинс признал в марте, что королевский флот не готов к войне, и союзники тоже отстают. Канада ранее сообщила, что менее чем половина флота страны готова к сражениям. Эксперты считают, что в любом конфликте с Россией военно-морские силы будут играть ключевое значение — чтобы искать подводные лодки у северного побережья Кольского полуострова и нейтрализовать корабли — носители крылатых ракет «Калибр». Сохраняющаяся разобщенность. Война на Ближнем Востоке усугубила раскол внутри НАТО: Европа не помогла США, как того требовал Дональд Трамп, и он начал критиковать альянс. На этом фоне возникли опасения, что президент США не станет вмешиваться в конфликт с Россией или же направит ограниченное число войск в случае вторжения ВС РФ. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что странам Европы следует указать: они будут выступать за открытие Ормузского пролива только в том случае, если США будут выполнять свои обязательства перед НАТО. По его мнению, не надо и дальше пытаться умиротворить Трампа: «Время лести прошло». Фактор Украины. Уже через несколько дней после начала войны на Ближнем Востоке Украина направила в регион своих специалистов, чтобы помочь странам Персидского залива отражать атаки ударных иранских дронов «Шахед». В итоге Киев подписал со странами залива десятилетние соглашения о партнерстве в сфере обороны. НАТО быстро расширило свои институциональные связи с Украиной, теперь же, как считают эксперты, альянсу следует работать над тем, чтобы в качестве первой линии обороны создать «пояс» средств противодействия дронам ближе к границе с Россией. По словам дипломатов НАТО, альянс также мог бы еще сильнее укрепить свои отношения с украинской промышленностью, в том числе выделить больше денег на программу UNITE — Brave NATO, в рамках которой Украина будет передавать союзникам свои инновационные технологии. Один из европейских дипломатов считает, что Украина выступает как гарант безопасности, и война с Ираном это доказала.

Что собирается делать НАТО, чтобы противостоять угрозе со стороны России? Репортаж «Медузы» со встречи министров обороны стран, входящих в военный альянс

