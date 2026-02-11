Военнослужащие РФ на учениях по координации боевых действий во время российско-украинской войны. 27 ноября 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Scanpix / LETA

Россия не станет в ближайшее время нападать на Эстонию или любое другое государство НАТО, считают авторы ежегодного доклада о международной безопасности из Департамента внешней разведки Эстонии.

Директор ведомства Каупо Розин во вступлении к отчету отметил, что, вероятно, и в 2027 году ведомство придет к аналогичному выводу, поскольку Европа приняла меры, которые вынуждают Кремль очень тщательно рассчитывать, на какой риск он может пойти.

Вместе с тем Розин считает, что «Россия остается опасной страной, несмотря на свою некомпетентность, и чтобы предотвратить расширение „русского мира“, необходима бдительность». Он призвал страны НАТО наращивать инвестиции в оборону, поскольку Россия усиливает потенциал своих вооруженных сил. «Баланс сил в расчетах России должен всегда быть в нашу пользу», — отметил Розин. Он также добавил, что российская экономика находится под давлением санкций, но остаются лазейки, которые странам Запада надо закрыть.

Главные выводы из доклада внешней разведки Эстонии — коротко

Кремль лишь притворяется, что заинтересован в мирных переговорах с Украиной, надеясь восстановить двусторонние отношения с США и официально закрепить поражение Киева. Несмотря на иллюзию оттепели, Россия по-прежнему считает США своим главным противником.

Стремясь к статусу великой державы, Россия пытается подорвать нынешний международный порядок, заигрывая с так называемым «глобальным большинством» и оказывая давление на соседние страны.

Россия и Китай стремятся изменить глобальный баланс сил в свою пользу. Хотя они не доверяют друг другу, обе страны считают, что от сотрудничества они выиграют больше, чем потеряют.

Российский военно-промышленный комплекс испытывает трудности из-за санкций, но продолжает функционировать благодаря обходным схемам поставок необходимых товаров.

Россия производит большое количество беспилотников всех видов и для всех родов вооруженных сил. В любом будущем конфликте с Россией ее противники должны быть готовы к тому, что ВС РФ будут широко использовать дроны — на суше, в воздухе и на море.

С 2021 года российский ВПК увеличил производство артиллерийских боеприпасов более чем в 17 раз. Это говорит о том, что Россия, скорее всего, готовится к новому конфликту, даже несмотря на продолжающуюся войну с Украиной.

Россия сталкивается со все более серьезными экономическими проблемами и пренебрегает почти всеми невоенными отраслями по мере того, как затягивается война. В 2026 году риск экономической и социальной нестабильности будет расти.

Экономика России вступила в фазу спада. Оборонный сектор расширяется за счет сокращения гражданской экономики. Однако полный коллапс российской экономики по-прежнему маловероятен.

Как будут действовать страны Балтии в случае нападения России

Страны Балтии готовят план массовой эвакуации в случае нападения России Предполагается, что беженцами станут более миллиона из шести миллионов жителей Литвы, Латвии и Эстонии

