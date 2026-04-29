Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

В ходе беседы Путин предложил объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Ушаков не уточнил, какой именно срок под этим подразумевается.

Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявленное Россией пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу.

Как утверждает Ушаков, Трамп сказал Путину, что сделка для достижения мирного соглашения уже близка.

В Белом доме телефонный разговор двух президентов пока не подтверждали.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, в крупных российских городах в этом году пройдут, в основном, в ограниченном формате — из-за атак украинских беспилотников. В Москве парад Победы впервые почти за 20 лет пройдет без демонстрации военной техники.

В последний раз Россия и Украина объявляли о перемирии на Пасху, режим прекращения огня длился полтора дня. Действия воюющих стран не были согласованными — Путин объявил о перемирии в одностороннем порядке, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут действовать зеркально. По итогам обе стороны обвиняли друг друга в многочисленных нарушениях, при этом утверждая, что сами строго соблюдали условия перемирия.

Война 1510-й день. Итоги «пасхального перемирия»: интенсивность боев на фронте почти не снизилась — но ракетных ударов не было

