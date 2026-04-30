Зеленский заявил, что Украина хочет долгосрочного прекращения огня, а не «нескольких часов безопасности для парада в Москве»

Владимир Зеленский заявил, что поручил своим представителям связаться с командой президента США и узнать детали российского предложения о перемирии на период проведения Дня Победы.

«Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение — прекратить огонь долгосрочно, обеспечить надежную безопасность для людей и долговременный мир», — написал Зеленский в соцсетях. Он добавил, что Украина готова работать ради этого в «любом достойном и эффективном формате».

Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предложил объявить перемирие между Россией и Украиной на период празднования Дня Победы. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Сам Трамп позже заявил, что это именно он предложил Путину объявить «небольшое перемирие».

В прошлый раз перемирие на фронте объявлялось на Пасху в апреле 2026 года. Тогда Путин объявил о перемирии в одностороннем порядке, Зеленский заявил, что ВСУ будут действовать зеркально. По итогу обе стороны обвинили друг друга в многочисленных нарушениях, а интенсивность боев на фронте фактически не снизилась, хотя, как отмечали в Генштабе ВСУ, российские военные не наносили ракетных и авиационных ударов и не атаковали дронами.

Читайте также

Война 1510-й день. Итоги «пасхального перемирия»: интенсивность боев на фронте почти не снизилась — но ракетных ударов не было

Читайте также

